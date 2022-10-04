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«Новые возможности»: на что будут претендовать участники нового конкурса

4 октября 08:26
Фото: проект «Новые возможности»
С будущими предпринимателями встретились эксперты и действующие бизнесмены. Они рассказали, какие меры поддержки актуальны в текущем году и какие ниши считаются наиболее прибыльными сейчас в Белгородской области, сообщают организаторы мероприятия.

Бизнес-конференция «Новые возможности» для начинающих предпринимателей состоялась 1 октября в МКЦ НИУ «БелГУ». На мероприятии эксперты и бизнесмены рассказали о действующих мерах поддержки, о формуле заработка первых 100 тыс. рублей на своём деле, о прибыльных и востребованных нишах в регионе, а также о том, как можно попасть на четырёхнедельное бесплатное обучение «Предпринимай».

В рамках конференции участникам предложили подготовить личную презентацию, с которой они смогут выступить на конкурсе бизнес-идей. Пройдёт он в десяти номинациях. За лучшие проекты победителям вручат по 1 млн рублей.

Заявки на обучение принимаются до 15 октября. Оставить их можно здесь.

 

Фото: проект «Новые возможности»
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#Инна Рогова#Общество#Белгород#Новые возможности#Конференция
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