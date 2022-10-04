«Новые возможности»: на что будут претендовать участники нового конкурса

Бизнес-конференция «Новые возможности» для начинающих предпринимателей состоялась 1 октября в МКЦ НИУ «БелГУ». На мероприятии эксперты и бизнесмены рассказали о действующих мерах поддержки, о формуле заработка первых 100 тыс. рублей на своём деле, о прибыльных и востребованных нишах в регионе, а также о том, как можно попасть на четырёхнедельное бесплатное обучение «Предпринимай».