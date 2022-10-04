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Недострой на Левобережье в Белгороде снова не заинтересовал покупателей

4 октября 06:45
Фото: Яндекс.Карты
Здание снова пытались продать на торгах за 181,3 млн рублей. Торги признали несостоявшимися, пишет «Абирег».

Недостроенный БЦ на Левобережье не смогли продать за 181,3 млн рублей. Он не заинтересовал покупателей. Торги признали несостоявшимися.

Здание бизнес-центра не могут продать с 2020 года. Строение принадлежит обанкротившемуся ООО «Спектр-мед 1». В лот входят недвижимость и земельный участок, товарно-материальные ценности на сумму в 4 млн рублей.

Ранее БЦ пытались продать в августе. Начальная цена составила 181,3 млн рублей, однако могла снизиться до 159,5 млн рублей. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

 

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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Недострой#Левобережье#Торги#Наталья Корявых
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