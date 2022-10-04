Недострой на Левобережье в Белгороде снова не заинтересовал покупателей

Недостроенный БЦ на Левобережье не смогли продать за 181,3 млн рублей. Он не заинтересовал покупателей. Торги признали несостоявшимися.
Здание бизнес-центра не могут продать с 2020 года. Строение принадлежит обанкротившемуся ООО «Спектр-мед 1». В лот входят недвижимость и земельный участок, товарно-материальные ценности на сумму в 4 млн рублей.
Ранее БЦ пытались продать в августе. Начальная цена составила 181,3 млн рублей, однако могла снизиться до 159,5 млн рублей. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок.