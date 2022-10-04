«Мы профессионалы»: Тетюхин рассказал о жизни в Белгороде после начала СВО

Волейболист Павел Тетюхин побеседовал с редакцией «Чемпионата» и рассказал о жизни в Белгороде после начала СВО и о проблемах, с которыми приходится сталкиваться спортсменам. Он также поделился тем, как изменилась его собственная жизнь.
По словам доигровщика «Белогорья», Белгород стал прифронтовым городом как раз после 24 февраля, мысли об этом есть всегда. Однако они профессионалы, поэтому все концентрируются на игре. В это время никто не думает о происходящем в мире. Плохих новостей и ночных подъёмов и так хватает, поэтому спортсмен полностью старается отвлечь себя игрой.
Волейболист рассказал, что постепенно привыкает ко всем звукам — ПВО, другим взрывам. Он пояснил, что перестал бурно реагировать на них, они уже стали частью жизни. По его словам, самое ужасное — свыкаться с этим.
Тетюхин живёт в Белгороде, поэтому всех ночных звуков не слышит. Те, кто живёт за городом, слышат больше и просыпаются чаще. Он уточнил, что происходящее стало рутинным, от этого и жутко.
Также спортсмен рассказал и о состоянии самих белгородцев. Паника была только первое время. Ситуация не стоит на месте. Те, кто сильно переживал, могли уехать. Паники среди прохожих уже точно не встретишь, пояснил Тетюхин.
Все эти события, по мнению спортсмена, заставляют собраться с силами. Белгород из мирного города превратился в прифронтовой, это точно не даёт расслабляться. Волейболист отметил, что мировоззрение тоже меняется. Базовые потребности стали самыми важными, другие проблемы кажутся несущественными. По его словам, он не осуждает тех, кто уезжает. Кому-то морально в регионе тяжело.
Кроме того, Павел подчеркнул, что грустно за людей. Из позитивного — только объединение жителей в тяжёлые моменты.