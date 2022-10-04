«Мы профессионалы»: Тетюхин рассказал о жизни в Белгороде после начала СВО

По словам доигровщика «Белогорья», Белгород стал прифронтовым городом как раз после 24 февраля, мысли об этом есть всегда. Однако они профессионалы, поэтому все концентрируются на игре. В это время никто не думает о происходящем в мире. Плохих новостей и ночных подъёмов и так хватает, поэтому спортсмен полностью старается отвлечь себя игрой.