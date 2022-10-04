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МегаФон и Yota объединяют розничные сети

4 октября 09:34
Фото: Мегафон
Проект по объединению торговых сетей двух операторов завершится до конца 2023 года. Он позволит повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%.

В обновленных салонах абоненты и МегаФона, и Yota смогут получить консультацию и воспользоваться услугами: подключить SIM-карту, в том числе перейти к оператору с сохранением номера, а также приобрести смартфоны, планшеты, роутеры, устройства для «умного дома», товары для путешествий и здорового образа жизни, гаджеты для детей.

«В работе с дочерними компаниями мы всегда ищем синергию и нацелены на максимальную эффективность. Теперь абоненты Yota смогут подключить услуги и получить консультацию в любом салоне во всех регионах присутствия МегаФона. Несмотря на то, что у МегаФона и Yota как операторов связи принципиально разная аудитория в части потребления мобильных услуг, ее потребности в части сервиса и покупки электроники идентичны. У МегаФона традиционно эффективная розничная сеть, мы развиваем ее с использованием аналитики big data, выстроили эффективную цепочку дистрибуции. Объединение позволит сократить на треть расходы в развитие и предоставить абонентам двух операторов максимальные возможности в области клиентского сервиса», — комментирует операционный директор МегаФона Олег Телюков.

Проект включает в себя как открытие новых салонов, так и объединение существующих. До конца 2023 года все собственные салоны и работающие по франшизе заработают в новом формате. Первые три совместных кобрендинговых салона уже запущены в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске. Все сотрудники торговых точек проходят специальное обучение, благодаря чему могут смогут проконсультировать клиентов по любому вопросу двух операторов.

 

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#Общество#Белгородская область#Мегафон#Сеть#Yota
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