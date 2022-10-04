МегаФон и Yota объединяют розничные сети

«В работе с дочерними компаниями мы всегда ищем синергию и нацелены на максимальную эффективность. Теперь абоненты Yota смогут подключить услуги и получить консультацию в любом салоне во всех регионах присутствия МегаФона. Несмотря на то, что у МегаФона и Yota как операторов связи принципиально разная аудитория в части потребления мобильных услуг, ее потребности в части сервиса и покупки электроники идентичны. У МегаФона традиционно эффективная розничная сеть, мы развиваем ее с использованием аналитики big data, выстроили эффективную цепочку дистрибуции. Объединение позволит сократить на треть расходы в развитие и предоставить абонентам двух операторов максимальные возможности в области клиентского сервиса», — комментирует операционный директор МегаФона Олег Телюков.