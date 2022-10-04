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Костромская область: В ИРИ назвали основные события региона за 20 лет

4 октября 11:06
Медиахолдинг 1MI при поддержке Института развития интернета (ИРИ) представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Журналисты, социологи и эксперты определили основные эпизоды современной истории, которые больше всего повлияли на жизнь молодого поколения.

В рамках исследования по всей стране были сформированы фокус-группы. Наряду с ключевыми событиями России за последнее двадцатилетие респонденты называли главные события своего региона, передает издание tagilcity.ru. Сегодня в фокусе внимания Костромская область — субъект, отличающийся самобытностью и богатой историей.

Особое внимание в регионе уделяется строительству автомагистралей и их благоустройству. К концу текущего года должен завершиться ремонт более 300 километров автодорог. Для этих целей в областном бюджете зарезервировано 8,6 миллиарда рублей. В рамках госпрограммы будут отремонтированы старые мосты и построены новые.

В качестве значимого события костромичи также отметили, что с лета 2020 года были запущены комфортные скоростные поезда по направлению Кострома — Москва. Более 300 тысяч пассажиров они перевезли за два года. Всего за 4 часа из Костромы можно добраться до столицы на «Ласточке» — поезде с мягкими и удобными вагонами. Для увеличения пассажиропотока в апреле этого года «Ласточку» дополнили десятью вагонами.

 

Излюбленными местами отдыха жителей Костромской области являются парки и скверы. 650 общественных территорий было благоустроено за последние 6 лет. На этот год власти запланировали благоустройство пространства рядом с цирком, в том числе набережной Волги у Морской заставы и площади Мира. Важно отметить, что в концепциях благоустройства общественных пространств принималось во внимание мнение местного населения.

Большое значение в области придается спортивному воспитанию. Так, в Нерехте открылся новый ФОК с бассейном «Победа». Строительство подобного комплекса уже началось и в столице региона. Этот спортивный объект создается в рамках федерального проекта. В него будет вложено около 200 миллионов рублей.

В качестве важного изменения костромичи отметили появление в Шарье ледовой арены. Объект был построен на федеральные средства — свыше 270 миллионов рублей.

Сейчас на побережье Волги идет реставрация Костромского кремля — храмового комплекса, который был разрушен в советское время. Объект является памятником церковного зодчества. В него входят постройки XVIII–XIX веков — Успенский собор, Богоявленский собор, два дома Соборного причта, каменная ограда с воротами и иные старинные сооружения.

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