Костромская область: В ИРИ назвали основные события региона за 20 лет

В качестве значимого события костромичи также отметили, что с лета 2020 года были запущены комфортные скоростные поезда по направлению Кострома — Москва. Более 300 тысяч пассажиров они перевезли за два года. Всего за 4 часа из Костромы можно добраться до столицы на «Ласточке» — поезде с мягкими и удобными вагонами. Для увеличения пассажиропотока в апреле этого года «Ласточку» дополнили десятью вагонами.