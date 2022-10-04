В конце сентября стало известно, что Минобороны РФ сократило количество мобилизуемых из Белгородской области. На своих страницах в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что призвать осталось только 120 человек. Если мобилизованный не входит в это количество, то его отпустят до особого распоряжения. Тогда же Гладков подчеркнул, что частичная мобилизация ещё не завершена.