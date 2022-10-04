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Когда ожидается вторая волна частичной мобилизации в Белгородской области?

4 октября 12:29
Фото: 1MI
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Нередко частичную мобилизацию называют первой волной. Может ли начаться следующая волна призыва, разбираемся в материале «Бел.Ру».

Сколько продлится частичная мобилизация 2022 году в Белгородской области?

В настоящий момент сроки окончания частичной мобилизации в Белгородской области неизвестны. Также в регионе не сообщают о точном количестве человек, которых планируется мобилизовать. Известно, что общее количество мобилизованных по стране не превысит 300 тыс. человек (примерно 1% от всего мобилизационного ресурса страны).

В конце сентября стало известно, что Минобороны РФ сократило количество мобилизуемых из Белгородской области. На своих страницах в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что призвать осталось только 120 человек. Если мобилизованный не входит в это количество, то его отпустят до особого распоряжения. Тогда же Гладков подчеркнул, что частичная мобилизация ещё не завершена.

Стоит напомнить, что в первую очередь призывают солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет, а также младших сержантов до 45 лет. Призыву подлежат те, кто проходил службу в армии, имеет необходимую специальность и боевой опыт.

Ожидается ли вторая волна частичной мобилизации в Белгородской области?

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что никакой очерёдности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено.

Депутат ГД Евгений Попов отметил, что никаких официальных уведомлений о том, что будет вторая и третья волна частичной мобилизации, нигде не было.

Напомним, что по состоянию на 1 октября в Белгородскую область вернули 145 ошибочно мобилизованных. Ещё 17 человек находятся на стадии оформления. Среди них студенты, люди с ОВЗ и представители важных для экономики профессий. В воинские части выезжают губернатор Белгородской области и его заместители.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Частичная мобилизация#Белгородская область#Военкомат#Призыв#Вторая волна
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