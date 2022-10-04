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Камеры на белгородских дорогах смогут фиксировать разговор водителя по телефону

4 октября 12:43
Фото: 1MI

Какие нарушения будут фиксировать камеры на дорогах Белгородской области

В регионе расширят функционал систем фотовидеофиксации, которые установлены на дорогах. В настоящее время специалисты работают над программным обеспечением.

Как сообщил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко, в настоящее время идёт разработка программного обеспечения для камер фотовидеофиксации. Пока система распознаёт нарушения при парковке, проезде пешеходного перехода и т. д.

Функционал наших камер довольно широкий, но сейчас коллеги нам дорабатывают программное обеспечение для того, чтобы камеры работали в законном поле.
Сергей Евтушенко

После обновления камеры смогут регистрировать такие нарушения, как выезд за стоп-линию, отсутствие пристёгнутого ремня безопасности и даже разговоры по телефону.

Напомним, чиновник также рассказал, что жители Белгородской области обстреливают камеры фотовидеофиксации на опорах. При этом количество нападений на стационарные системы уменьшилось.

 

 

 

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#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Белгородская область#Сергей евтушенко#Камеры#Нарушения#Программное обеспечение
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