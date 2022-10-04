Как сообщил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко, в настоящее время идёт разработка программного обеспечения для камер фотовидеофиксации. Пока система распознаёт нарушения при парковке, проезде пешеходного перехода и т. д.
Функционал наших камер довольно широкий, но сейчас коллеги нам дорабатывают программное обеспечение для того, чтобы камеры работали в законном поле.
Сергей Евтушенко
После обновления камеры смогут регистрировать такие нарушения, как выезд за стоп-линию, отсутствие пристёгнутого ремня безопасности и даже разговоры по телефону.
Напомним, чиновник также рассказал, что жители Белгородской области обстреливают камеры фотовидеофиксации на опорах. При этом количество нападений на стационарные системы уменьшилось.