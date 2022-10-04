Как санкции повлияли на рынок алкоголя в России

За восемь месяцев 2022 года спрос на горячительные напитки крепче девяти градусов вырос на 8,4%. На слабоалкогольные спрос подскочил аж на 66,6%. Кто-то запивает стресс, а кто-то хочет устроить хотя бы небольшой праздник. Вопрос теперь состоит в том, что же будут пить люди в России.