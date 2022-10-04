Как санкции повлияли на рынок алкоголя в России

Рынок алкоголя в России поменялся — растёт спрос, но некоторые позиции в страну больше не ввозят. На параллельный импорт пока надеяться не стоит. Редакция попыталась разобраться, что россияне будут пить и сколько придётся заплатить.
За восемь месяцев 2022 года спрос на горячительные напитки крепче девяти градусов вырос на 8,4%. На слабоалкогольные спрос подскочил аж на 66,6%. Кто-то запивает стресс, а кто-то хочет устроить хотя бы небольшой праздник. Вопрос теперь состоит в том, что же будут пить люди в России.
Импортной продукции из-за санкций стало меньше. Настоящее шампанское больше не завозят вообще, поставки виски сократились на 70%. Многие надеются на параллельный импорт, но согласия на его легализацию нет не только в правительстве, но и в экспертной среде.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев уверен, без параллельного импорта в стране будет куча контрафакта, а спрос как-то удовлетворить надо. Да и лояльность потребителей к зарубежному крепкому алкоголю высокая, а производить свой продукт пока не выйдет.
Директор по развитию компании LADOGA Дмитрий Исаченков утверждает, что можно обратиться и к другим поставщикам, более лояльным, а также к российским. Эксперт заявил, что даже импорт игристых вин из Шампани полностью не прекратился.
Ещё специалисты опасаются, что ввезённая по параллельному импорту продукция может быть подделкой. Сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital VED Анна Фомичёва считает, что даже ЕГАИС не поможет полностью контролировать ситуацию.
Иной точки зрения придерживается Игорь Караваев, который пояснил, что без возможности легальных поставок увеличится совсем неконтролируемый поток «серого» импорта. В другом случае качество продукции смогут обеспечивать хотя бы крупные сети.
Не уверены некоторые специалисты и в том, что России удастся создать собственные аналоги зарубежных напитков. Анна Фомичёва рассказала, что отечественные и иностранные производители преимущественно занимают разные ниши на алкогольном рынке. Простое копирование российскими производителями чужой продукции вряд ли скажется положительно.
Не могут улучшить ситуацию и власти — нет единого мнения и согласия. В мае Минпромторг отказался включать алкоголь в список допущенной к параллельному импорту продукции из-за позиции Минсельхоза, который опасается увеличения потока контрафакта. Уже в сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров призвал легализовать параллельный импорт. Вопрос министр требовал решить до конца сентября, но уже наступил октябрь, а решения так и нет.
Специалисты предполагают, что единый оператор может гарантировать качество, но регулирование цен перестанет быть рыночным. Место для контрафакта появляется там, где есть рост цен на продукцию. В лучшем случае россияне перейдут на домашнюю продукцию, но не исключается и подпольная продажа алкоголя.