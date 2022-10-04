Как белгородцы отреагировали на возможный отказ от ёлки на площади

Жительница города по имени Татьяна сетует, что именно Белгород должен отказаться от ёлки, а не Москва, Омск и т. д. Она также отметила, что деньги военным не направят, а тротуарную плитку «пятый раз перекладывают за наши с вами налоги». По её словам, жители региона и так помогают солдатам, а теперь готовы лишиться новогодней радости. А правительство при этом не может перенаправить бюджет.