Как белгородцы отреагировали на возможный отказ от ёлки на площади

Многие белгородцы согласны, что ёлку в этом году устанавливать не стоит. Жительница города написала, что дерево можно поставить дома, а сэкономленные деньги направить на помощь военнослужащим. Причём такой точки зрения придерживаются многие комментаторы.
Этих людей уже успели разочаровать — деньги направят не военным, а, скорее всего, на погашение текущего дефицита бюджета. К слову, одна из комментаторов даже удивилась, почему Москва просто не списала долги Белгородской области как приграничного региона.
Жительница города по имени Татьяна сетует, что именно Белгород должен отказаться от ёлки, а не Москва, Омск и т. д. Она также отметила, что деньги военным не направят, а тротуарную плитку «пятый раз перекладывают за наши с вами налоги». По её словам, жители региона и так помогают солдатам, а теперь готовы лишиться новогодней радости. А правительство при этом не может перенаправить бюджет.
Упоминали белгородцы и про всеми любимые фестивали. Они напомнили о суммах, потраченных на них. Некоторые считают, что эти средства стоило потратить на другие нужды.
О том, что ёлки на Соборной площади может не быть, 3 октября рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, установка будет зависеть от оперативной обстановки.