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Как белгородцы отреагировали на возможный отказ от ёлки на площади

4 октября 08:16
Фото: Белгород.Камера
Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что праздничное дерево на Новый год может не появиться на Соборной площади. Вопрос пока не решён, однако горожане уже успели отреагировать на новости.

Многие белгородцы согласны, что ёлку в этом году устанавливать не стоит. Жительница города написала, что дерево можно поставить дома, а сэкономленные деньги направить на помощь военнослужащим. Причём такой точки зрения придерживаются многие комментаторы.

Этих людей уже успели разочаровать — деньги направят не военным, а, скорее всего, на погашение текущего дефицита бюджета. К слову, одна из комментаторов даже удивилась, почему Москва просто не списала долги Белгородской области как приграничного региона.

Жительница города по имени Татьяна сетует, что именно Белгород должен отказаться от ёлки, а не Москва, Омск и т. д. Она также отметила, что деньги военным не направят, а тротуарную плитку «пятый раз перекладывают за наши с вами налоги». По её словам, жители региона и так помогают солдатам, а теперь готовы лишиться новогодней радости. А правительство при этом не может перенаправить бюджет.

Упоминали белгородцы и про всеми любимые фестивали. Они напомнили о суммах, потраченных на них. Некоторые считают, что эти средства стоило потратить на другие нужды.

О том, что ёлки на Соборной площади может не быть, 3 октября рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, установка будет зависеть от оперативной обстановки.

 

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