ИРИ: Достижения Курганской области включили в "20 главных событий России за 20 лет"

Как сообщает vostokmedia.com, социологи, журналисты и политологи изучают ответы респондентов в возрасте от 18 лет до 35 лет. В рамках исследования опрошенные должны назвать 15 событий, отразившихся на жизни страны в целом, и пять событий, повлиявших на регион их проживания.
Сегодня речь пойдет о Курганской области.
Этот субъект РФ расположен в уникальном месте на границе Урала и Сибири. На протяжении веков территория славится своими целебными источниками, которые бьют прямо из-под земли. В области расположено много культурных и исторических памятников. За последнее двадцатилетие жизнь и быт курганцев изменились в лучшую сторону.
Программа благоустройства дворовых территорий успешно реализуется в областном центре в течение последних пяти лет. Результатом этой работы стали 150 отремонтированных дворов и свыше 40 общественных территорий, которые теперь обрели новый облик.
В столице региона также отреставрирована набережная реки Тобол. Благодаря появившимся здесь новым скверам и облагороженным улочкам это пространство стало одним из самых привлекательных в городе для досуга и отдыха.
Курганский перинатальный центр был построен в рамках программы масштабного реформирования системы здравоохранения для обеспечения качественной и доступной медпомощи. Это медучреждение стало одним из 17 подобных объектов, которые строились по всей России. Сегодня перинатальный центр способен принять всех жительниц Кургана и области.
Центр занимает площадь 28 тысяч квадратных метров, он включает в себя поликлинику, отделения гинекологии, патологии, реанимации. Также сюда, в кризисный центр, могут обратиться беременные, которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в помощи.
Кроме того, в Кургане был проведен ремонт в трех зданиях детских поликлиник.
По плану за текущий год будет отремонтировано и построено еще 60 медицинских учреждений.