ИРИ: Достижения Курганской области включили в "20 главных событий России за 20 лет"

Как сообщает vostokmedia.com, социологи, журналисты и политологи изучают ответы респондентов в возрасте от 18 лет до 35 лет. В рамках исследования опрошенные должны назвать 15 событий, отразившихся на жизни страны в целом, и пять событий, повлиявших на регион их проживания.