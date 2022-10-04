Илона Маска обвинили в поддержке РФ после предложения оставить Крым России

Илона Маска в интернете обвинили в поддержке РФ. Причиной послужила серия постов в Twitter, где миллиардер говорил о возможных способах решения конфликта между Россией и Украиной. В частности, Маск предложил оставить Крым российским.
Бизнесмен спрогнозировал варианты завершения конфликта на Украине. Он также устроил голосование о возможных условиях для этого. Его позицию резко раскритиковали.
Маск предлагает снова провести референдумы на присоединённых РФ территориях, только под присмотром ООН. В плане бизнесмена «Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)». Полуострову должны гарантировать водоснабжение, а Украина будет нейтральным государством. Именно такое решение предлагает американский предприниматель.
Он пояснил, что победу в «тотальной войне», скорее всего, одержит Россия. Как минимум из-за разницы в населении — в РФ живёт больше людей. По мнению Маска такой способ урегулирования конфликта поможет избежать гибели людей, однако волну критики это не остановило. Представитель Украины в ООН Андрей Мельник и украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировали на эти высказывания и обвинили бизнесмена в поддержке России.