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Илона Маска обвинили в поддержке РФ после предложения оставить Крым России

4 октября 08:03
Фото: соцсети Илона Маска
Американский миллиардер в своём аккаунте в Twitter написал серию постов об урегулировании российско-украинского конфликта. Его высказывания подвергли критике, пишут «Новые известия».

Илона Маска в интернете обвинили в поддержке РФ. Причиной послужила серия постов в Twitter, где миллиардер говорил о возможных способах решения конфликта между Россией и Украиной. В частности, Маск предложил оставить Крым российским.

Бизнесмен спрогнозировал варианты завершения конфликта на Украине. Он также устроил голосование о возможных условиях для этого. Его позицию резко раскритиковали.

Маск предлагает снова провести референдумы на присоединённых РФ территориях, только под присмотром ООН. В плане бизнесмена «Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)». Полуострову должны гарантировать водоснабжение, а Украина будет нейтральным государством. Именно такое решение предлагает американский предприниматель.

Он пояснил, что победу в «тотальной войне», скорее всего, одержит Россия. Как минимум из-за разницы в населении — в РФ живёт больше людей. По мнению Маска такой способ урегулирования конфликта поможет избежать гибели людей, однако волну критики это не остановило. Представитель Украины в ООН Андрей Мельник и украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировали на эти высказывания и обвинили бизнесмена в поддержке России.

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#Политика#Операция на Украине#Илон Маск#Урегулирование конфликта на Украине#Оставить Крым России#Новые референдумы#Наталья Корявых
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