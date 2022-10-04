Илона Маска обвинили в поддержке РФ после предложения оставить Крым России

Он пояснил, что победу в «тотальной войне», скорее всего, одержит Россия. Как минимум из-за разницы в населении — в РФ живёт больше людей. По мнению Маска такой способ урегулирования конфликта поможет избежать гибели людей, однако волну критики это не остановило. Представитель Украины в ООН Андрей Мельник и украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировали на эти высказывания и обвинили бизнесмена в поддержке России.