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Главы районов в Белгородской области навестили семьи мобилизованных

4 октября 14:48
Фото: страница Владимира Перцева в ВК
К белгородцам выехали Владимир Перцев и Анатолий Климов. Главы районов пообещали, что помогут решить проблемы семей в оперативном порядке.

В Белгородской области руководители муниципалитетов выехали на встречи с семьями военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.

Так, глава Белгородского района Владимир Перцев навестил родственников призывников в Разумном и Дубовом. «Понятно, что много переживаний, мыслей о том, как строить свою жизнь дальше. Особенно, когда есть дети или непростая жизненная ситуация», — рассказал он по итогам встречи.

Фото: страница Владимира Перцева в ВК

В Ракитянском районе с семьями мобилизованных встретился Анатолий Климов. «Семьям военнослужащих сейчас действительно сложно перестроить свою жизнь. Возникает много вопросов, касающихся кредитных обязательств, социальных гарантий», — отметил глава муниципалитета.

Фото: страница Анатолия Климова в ВК

Чиновники пообещали проработать обращения белгородцев и решить их в оперативном порядке.

Напомним, что в Белгородской области мобилизованным гражданам начали выплачивать по 100 тыс. рублей. При рождении ребёнка семьи получат по 50 тыс. рублей. Предлагалось также ввести выплаты на питание детей и помочь в оплате коммунальных услуг.

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#Общество#Частичная мобилизация#Белгородский район#Ракитянский район#Владимир перцев#Анатолий Климов#Семьи#Инна Рогова
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