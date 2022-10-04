Главы районов в Белгородской области навестили семьи мобилизованных

В Белгородской области руководители муниципалитетов выехали на встречи с семьями военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.
Так, глава Белгородского района Владимир Перцев навестил родственников призывников в Разумном и Дубовом. «Понятно, что много переживаний, мыслей о том, как строить свою жизнь дальше. Особенно, когда есть дети или непростая жизненная ситуация», — рассказал он по итогам встречи.
В Ракитянском районе с семьями мобилизованных встретился Анатолий Климов. «Семьям военнослужащих сейчас действительно сложно перестроить свою жизнь. Возникает много вопросов, касающихся кредитных обязательств, социальных гарантий», — отметил глава муниципалитета.
Чиновники пообещали проработать обращения белгородцев и решить их в оперативном порядке.
Напомним, что в Белгородской области мобилизованным гражданам начали выплачивать по 100 тыс. рублей. При рождении ребёнка семьи получат по 50 тыс. рублей. Предлагалось также ввести выплаты на питание детей и помочь в оплате коммунальных услуг.