Главы районов в Белгородской области навестили семьи мобилизованных

Так, глава Белгородского района Владимир Перцев навестил родственников призывников в Разумном и Дубовом. «Понятно, что много переживаний, мыслей о том, как строить свою жизнь дальше. Особенно, когда есть дети или непростая жизненная ситуация», — рассказал он по итогам встречи.