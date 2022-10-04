Единственный в Черноземье: аппарат, который ставит на ноги

«Уже несколько лет мы дружим с Детской областной больницей и всячески помогаем им по мере возможностей. В феврале прошлого года приобрели в отделение восстановительного лечения локомат, — рассказали в компании „Трансюжстрой“. - Этот аппарат помогает деткам с тяжелыми травмами, которые слабо ходят, у которых есть проблемы с тазобедренными суставами. Огромное спасибо врачам, которые с такой любовью и теплотой подходят к своей работе. Ведь не только техническое обеспечение помогает восстановить здоровье пациентов, но и огромный труд самих специалистов».