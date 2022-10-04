Единственный в Черноземье: аппарат, который ставит на ноги

Уникальный для региона аппарат роботизированной локомоторной терапии визуально напоминает интерактивный симулятор с беговой дорожкой. Благодаря мультипликационной составляющей дети чувствуют себя героями игры и активно участвуют в процессе.
Он снижает нагрузку на мышцы, создает имитацию шагов, чтобы ребенок запомнил механику действий и постепенно сам научился управлять своим телом. Очередь на реабилитацию большая, в детскую областную больницу в Белгороде приезжают со всей области. В Черноземье пока есть только один такой аппарат, поэтому заявки на лечение поступают и из других городов.
Срок восстановления и лечения определяется индивидуально. В зависимости от рекомендаций врача, аппарат может придерживать ребенка, создавая посильную нагрузку на суставы или поднимать над поверхностью, чтобы избежать травмирующей нагрузки и бережно поставить ребенка на ноги.
«Мы видим, что дети становятся активнее, у них увеличивается длина шага, улучшается паттерн ходьбы. Ребенок благодаря реабилитации на локомате становится независимым», — отметила Марина Резниченко, заведующая отделением восстановительного лечения детской областной клинической больницы.
На сегодняшний день более 1300 детей уже прошли реабилитацию на локомате, который приобрела для больницы компания «Трансюжстрой». И эта цифра постоянно растет.
«Уже несколько лет мы дружим с Детской областной больницей и всячески помогаем им по мере возможностей. В феврале прошлого года приобрели в отделение восстановительного лечения локомат, — рассказали в компании „Трансюжстрой“. - Этот аппарат помогает деткам с тяжелыми травмами, которые слабо ходят, у которых есть проблемы с тазобедренными суставами. Огромное спасибо врачам, которые с такой любовью и теплотой подходят к своей работе. Ведь не только техническое обеспечение помогает восстановить здоровье пациентов, но и огромный труд самих специалистов».