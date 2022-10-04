Достижения Кировской области за 20 лет отметили в проекте ИРИ

В Кирове, Кирово-Чепецке и Омутнинске начали работать детские мобильные кванториумы. За счёт них теперь множество школьников региона, в том числе из отдалённых сёл, могут посещать кружки и секции. С того момента, как заработал мобильный технопарк "Кванториум", к нему присоединились порядка 1,4 тыс. ребят. Мобильный кванториум функционирует в 6 агломерациях Кировской области. Здесь ученики могут освоить 3D-моделирование и программирование.