Достижения Кировской области за 20 лет отметили в проекте ИРИ

Участники фокус-групп по всей стране в возрасте от 18 до 35 лет отвечают на главные вопросы исследования. Респондентам предлагают перечислить 15 событий, которые максимально повлияли на жизнь всего государства, и 5 - на свой регион.
Сегодня мы отмечаем достижения Кировской области, которую часто называют Вяткой. Это один из самых самобытных регионов РФ, который очень преобразился за прошедшие 20 лет. Сегодня на Вятскую землю приезжают посмотреть со всей России, пишет tagilcity.ru.
В регионе уделяют повышенное внимание здоровому образу жизни. Чтобы его популяризировать, здесь был построен современный спорткластер "Вересники", где предусмотрены легкоатлетический манеж и бассейн, не имеющие в России аналогов.
В Кирове, Кирово-Чепецке и Омутнинске начали работать детские мобильные кванториумы. За счёт них теперь множество школьников региона, в том числе из отдалённых сёл, могут посещать кружки и секции. С того момента, как заработал мобильный технопарк "Кванториум", к нему присоединились порядка 1,4 тыс. ребят. Мобильный кванториум функционирует в 6 агломерациях Кировской области. Здесь ученики могут освоить 3D-моделирование и программирование.
В рамках национального проекта "Демография" в Кемеровской области постоянно открывают новые спортобъекты. Например, ледовый дворец "Дымка", оснащённый по последнему слову техники, где тренируются фигуристы и хоккеисты. Спортсмены занимаются на интерактивных тренажерах, специальной беговой дорожке и многом другом.
В Кирове создали стратегически важный путепровод, который соединил город с новым, стремительно застраиваемым микрорайоном Чистые пруды. Он стал самым крупным дорожным объектом, введенным в Кирове в эксплуатацию за последние 20 лет. На создание дороги из федерального бюджета выделили порядка 3 млрд рублей.
В течение последних нескольких лет регион бьёт рекорды по строительству социальных объектов: появляются новые детские сады, ремонтируются дороги, формируется комфортная городская среда.
За 5 лет в Кировской области построили 24 детсада. До 2024 года в планах сдать в эксплуатацию 12 школ на 11 000 мест.
Большое внимание уделяют также городской среде. В рамках федеральной программы здесь запустили голосование, в котором жители выбирают, какой объект требует благоустройства в первую очередь. В этом году участниками голосования стали свыше 100 объектов, из которых в программу войдут 47. Среди общественных территорий - Театральная площадь, площадь Конева, Северная Набережная, Набережная Грина и прочие.