«Дочка» Совкомбанка требует взыскать с белгородского ЦЭБа 33,7 млн рублей

«Дирекция ЮЗР» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к предприятию «НЖ-Строй» о взыскании убытков в размере 4 млн рублей, гарантийного обеспечения контракта в размере 5 млн рублей и процентов за пользование чужими средствами в размере 920 тысяч рублей. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 13 октября.