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«Дочка» Совкомбанка требует взыскать с белгородского ЦЭБа 33,7 млн рублей

4 октября 05:34
Фото: 1MI
В первый месяц осени самые крупные иски, которые рассматривали в Арбитражном суде Белгородской области, были связаны с исполнением обязательств по договорам займа и кредита.

Аренда земельных участков

В Арбитражный суд Белгородской области обратилась мэрия областного центра и потребовала взыскать  с компании «Радуга» 19,5 млн рублей. Иск подали 29 сентября. Категория — «Аренда земельных участков». В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции.

Справка. Компания «Радуга» работает в Белгороде с 2014 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Алексей Абдулин, а бенефициар — Александр Полежаев.

Исполнение обязательств по договорам перевозки

Фирма «ОЛБИТЭК» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к предприятию «Промышленно-строительные конструкции». Истец попросил взыскать задолженность по договорам перевозки грузов в размере 15,9 млн рублей, проценты за пользование чужими средствами в сумме 183 тысячи рублей и расходы по оплате госпошлины — 103 тысячи рублей. Суд заявление принял и вызвал стороны на собеседование, которое состоится 20 октября.

Справка. Компания «ОЛБИТЭК» зарегистрирована в Белгороде в 2006 году. Фирма занимается вспомогательной деятельностью, которая связана с перевозками. Руководитель и бенефициар — Сергей Калашников. В 2021 году чистая прибыль компании составила 159 млн рублей.

Фирма «Промышленно-строительные конструкции» работает в Санкт-Петербурге с 2015 года. Отрасль — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Руководитель и бенефициар — Александр Недотко. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы достигла 1,4 млн рублей.

Исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг

В Арбитражный суд Белгородской области с иском к ЦЭБ обратилась компания «РТС-Капитал». Предприятие попросило взыскать сумму основного долга в размере 33 млн рублей, неустойку (923 тысячи рублей),  а также судебные расходы по оплате госпошлины (191 тысяча рублей).

В начале сентября заявление оставили без движения, потому что оно было подано с нарушениями. Но уже в конце сентября истец подал новые документы, которые суд принял. Предварительное заседание состоится 27 октября.

Справка. Фирма «РТС-Капитал» работает в Москве с 2011 года и занимается предоставлением факторинговых услуг. Руководитель — Роман Толкачев. Головная компания — Совкомбанк.

Частная охранная организация «Служба безопасности» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Мехколонна № 26» о взыскании 37 млн рублей долга по договору на оказание охранных услуг. Суд иск принял. Стороны встретятся на собеседовании 19 октября.

Справка. Частная охранная организация «Служба безопасности» зарегистрирована в Белгороде в 2007 году. Руководитель — Андрей Горяинов, а бенефициар — Наталья Стешенко. В 2021 году чистая прибыль фирмы составила 249 тысяч рублей.  

Предприятие «Мехколонна № 26» работает в Белгороде с 2015 года. Отрасль — производство электромонтажных работ. Руководитель и бенефициар — Руслан Юсубов.

Корпоративные споры

Участник общества с ограниченной ответственностью «Луч» Роман Сидяк обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Луч». Суть иска — взыскание 10,7 млн рублей фактической доли от дохода, полученного обществом за проданное имущество. Заявление истца суд принял. Собеседование состоится 20 октября.

Справка. Компания «Луч» работает в Белгороде с 2014 года и занимается арендой и лизингом грузовых транспортных средств. Руководитель — Сергей Попов, а бенефициар — Роман Сидяк. В 2021 году чистая прибыль компании составила 21 тысячу рублей.

Исполнение обязательств по договорам займа и кредита

Компания «Агрономика» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Борисовский сад» о взыскании 64 млн рублей основного долга по договорам уступки прав и 396 924 доллара. Предварительное судебное заседание состоится 25 октября.

Справка. Предприятие «Агрономика» работает в Москве с 2019 года и занимается оптовой торговлей удобрениями и агрохимическими продуктами. Руководитель и бенефициар — Ольга Безменова. В 2021 году чистая прибыль компании составила 1,4 млн рублей.

Предприятие «Борисовский сад» зарегистрировано в Борисовском районе в 2011 году. Организация занимается выращиванием многолетних культур. Руководитель и бенефициар — Андрей Коновалов. По итогам прошлого года убыток фирмы составил 9 тысяч рублей.

Кредитный потребительский кооператив «Содружество» обратился с иском в суд к компании «Метоарт». Требования — взыскать 48 млн рублей задолженности по договорам займа, неустойку и штраф в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Суд предоставил истцу отсрочку по оплате госпошлины, принял иск и возбудил производство по делу. Заседание пройдёт 11 октября.

Справка. Кредитный потребительский кооператив «Содружество» работает в Белгороде с 2015 года. Руководители — Валерий Абрамов и Александр Кийко. По итогам 2021 года убыток организации составил 60 млн рублей.

Компания «Метоарт» зарегистрирована в Белгороде в 2016 году и занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Руководитель — Максим Морозов, а бенефициар — Максим Лосев. В 2021 году фирма отчиталась об убытке в сумме 208 тысяч рублей.

Исполнение обязательств по договорам подряда

«Дирекция ЮЗР» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к предприятию «НЖ-Строй» о взыскании убытков в размере 4 млн рублей, гарантийного обеспечения контракта в размере 5 млн рублей и процентов за пользование чужими средствами в размере 920 тысяч рублей.  Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 13 октября.

Справка. Застройщик «Дирекция ЮЗР» работает в Белгороде с 2007 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Игорь Умнов. За 2021 год компания ушла в убыток на 93 млн рублей.

Предприятие «НЖ-Строй» зарегистрировано в Белгороде в 2019 году. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Управляющая компания — «Монолитстрой» (Краснодар).

Фонд ЖКХ Белгородской области обратился в суд с иском к фирме БСО о взыскании неустойки в размере 11 млн рублей. Иск суд принял и возбудил производство по делу. Стороны встретятся на собеседовании 20 октября.

Справка. Компания БСО работает в Белгороде с 2013 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Алексей Титенко. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 2,3 млн рублей.

 

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