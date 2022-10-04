День учителя в Белгородской области будет дождливым

В Белгороде ночью пройдёт небольшой дождь. Температура до 7 ˚С. Днём дождь продолжится. Воздух прогреется до 11 ˚С. В четверг, 6 октября, в областном центре будет облачно, но без осадков. Ночью до 6 ˚С, в светлое время суток — до 15 ˚С.