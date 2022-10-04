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День учителя в Белгородской области будет дождливым

4 октября 11:53
Фото: Bel.ru
5 октября будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Погода

В День учителя в регионе будет облачно с прояснениями, местами ожидаются осадки в виде дождя. Ночью температура опустится до 4–9 ˚С. Днём потеплеет до 8–13 ˚С.

В Белгороде ночью пройдёт небольшой дождь. Температура до 7 ˚С. Днём дождь продолжится. Воздух прогреется до 11 ˚С. В четверг, 6 октября, в областном центре будет облачно, но без осадков. Ночью до 6 ˚С, в светлое время суток — до 15 ˚С.

Ожидается, что дождей не будет до конца текущей недели. В понедельник, 10 октября, осадков также не предвидится.

 

 

#Общество#Погода#Прогноз погоды#Наталья Корявых
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