День учителя в Белгородской области будет дождливым

В День учителя в регионе будет облачно с прояснениями, местами ожидаются осадки в виде дождя. Ночью температура опустится до 4–9 ˚С. Днём потеплеет до 8–13 ˚С.
В Белгороде ночью пройдёт небольшой дождь. Температура до 7 ˚С. Днём дождь продолжится. Воздух прогреется до 11 ˚С. В четверг, 6 октября, в областном центре будет облачно, но без осадков. Ночью до 6 ˚С, в светлое время суток — до 15 ˚С.
Ожидается, что дождей не будет до конца текущей недели. В понедельник, 10 октября, осадков также не предвидится.