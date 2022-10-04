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Белгородцы обстреливают камеры фотовидеофиксации на опорах

4 октября 11:42
Фото: 1MI
Об этом рассказал региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко. Он отметил, что на стационарные камеры фотовидеофиксации нападают реже, чаще обстреливают системы на опорах.

Как отметил чиновник, за последние два года в Белгородской области было 18 нападений и повреждений приборов фотовидеофиксации. Возмещено ущерба на сумму около 200 тысяч рублей.

Нападения были, сейчас они уменьшились. Больше идёт обстрел камер, которые висят на опорах. Виновных находят.
Сергей Евтушенко

Евтушенко добавил, что власти заключают договор с частным предприятием, которое охраняет системы. Служба оперативно реагирует, оказывая помощь ещё до приезда полиции.

Напомним, в Белгороде установлен и эксплуатируется 101 стационарный комплекс фотовидеофиксации правонарушений на автомобильных дорогах. 13 из них регистрируют нарушения, которые связаны с превышением скоростных режимов.

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