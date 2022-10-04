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Белгородцев поймали на превышении скорости в 2022 году более 1 млн раз

4 октября 16:31
Фото: 1MI
Данными поделился министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко. Он добавил, что бороться с нарушителями будут с помощью комплексов фотовидеофиксации.

По словам чиновника, ситуация с ДТП на территории Белгородской области довольно сложная. На сегодняшний день произошла 731 авария, в которой пострадали либо погибли люди.

С одной стороны, это на 5% меньше, чем было в прошлом году, но тяжесть последствий увеличилась. С начала года в авариях погибло уже более 100 человек, что на 15% больше, чем в 2021 году.

Это настораживает. Анализ ДТП говорит о том, что почти треть аварий произошли из-за несоответствия скоростного режима. Работа по развитию фотовидеофиксации ведётся.
Сергей Евтушенко

Чиновник отметил, что на сегодняшний день зафиксировано почти 1 млн нарушений скоростного режима.

Мы понимаем, что это только зафиксированные нарушения. А сколько их происходит ещё, можно только догадываться.
Сергей Евтушенко

Напомним, всего в области работает 474 прибора фотовидеофиксации. До конца года их количество увеличится.

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Сергей евтушенко#Превышение скорости#ДТП#Статистика#Евтушенко
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