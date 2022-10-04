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Белгородцам предлагают построить погреб для выживания

4 октября 14:46
Фото: Авито
Необычная услуга появилась на сайте объявлений «Авито». Местный житель просит за строительство такого погреба от 100 тыс. рублей.

Белгородец предлагает построить погреб для выживания, который выдержит вирусы, различные сбои и нехватку электроэнергии. На поверхности будут установлены солнечные панели, в погребе оборудуют генератор, аккумуляторы, инвертор на газе и видеонаблюдение, а также построят печь.

Автор объявления готов построить погреб как экономкласса, так и премиум. Его можно будет пристроить к дому, построить отдельно, также предлагается под подземное сооружение переоборудовать готовое помещение. Минимальная цена услуги равна 100 тыс. рублей.

Также автор объявления отметил, что погреб можно будет показывать друзьям или отмечать в нём день рождения.

Фото: Авито

Напомним, что ранее на сайте объявлений также появлялись услуги по строительству бомбоубежищ под ключ. Помещения были рассчитаны на 2–3 дня пребывания в нём. Строительство самого дешёвого бункера под землёй обошлось бы в 190 тыс. рублей.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Бомбоубежище#Строительство#Объявление#Фотофакт#Нарочно не придумаешь
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