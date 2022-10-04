Белгородцам предлагают построить погреб для выживания

Напомним, что ранее на сайте объявлений также появлялись услуги по строительству бомбоубежищ под ключ. Помещения были рассчитаны на 2–3 дня пребывания в нём. Строительство самого дешёвого бункера под землёй обошлось бы в 190 тыс. рублей.