Белгородцам предлагают построить погреб для выживания

Белгородец предлагает построить погреб для выживания, который выдержит вирусы, различные сбои и нехватку электроэнергии. На поверхности будут установлены солнечные панели, в погребе оборудуют генератор, аккумуляторы, инвертор на газе и видеонаблюдение, а также построят печь.
Автор объявления готов построить погреб как экономкласса, так и премиум. Его можно будет пристроить к дому, построить отдельно, также предлагается под подземное сооружение переоборудовать готовое помещение. Минимальная цена услуги равна 100 тыс. рублей.
Также автор объявления отметил, что погреб можно будет показывать друзьям или отмечать в нём день рождения.
Напомним, что ранее на сайте объявлений также появлялись услуги по строительству бомбоубежищ под ключ. Помещения были рассчитаны на 2–3 дня пребывания в нём. Строительство самого дешёвого бункера под землёй обошлось бы в 190 тыс. рублей.