Белгородца оштрафовали на 35 тысяч рублей за призыв против использования ВС РФ

Житель Волоконовки в сентябре вышел на центральную площадь посёлка с плакатом, который довёл его до суда. На нём была надпись, дискредитирующая Вооружённые силы России, а также призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ.
Молодой человек признал вину. Парень объяснил, что ему стало тревожно в связи с продолжающейся СВО. Так житель региона хотел показать своё отношение к происходящему.
Парень попал под административное дело за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Молодого человека оштрафовали на 35 тыс. рублей. Постановление не вступило в силу.
Напомним, что по той же статье ранее оштрафовали мужчину в Новооскольском горокруге. Он оставил надпись на придорожной стеле, ассоциирующуюся со спецоперацией. Суд выписал мужчине штраф в 45 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что на начало июля восьмерых белгородцев обвинили в дискредитации Вооружённых сил РФ. Виновной признали в том числе бывшего профессора БелГУ.