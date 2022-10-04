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Белгородца оштрафовали на 35 тысяч рублей за призыв против использования ВС РФ

4 октября 11:39
Фото: 1MI
С таким плакатом мужчина вышел на площадь. Сам он вину признал и пояснил, что ему было тревожно на фоне продолжающейся спецоперации и что таким образом хотел выразить своё отношение к происходящему. Однако штрафа ему избежать не удалось, сообщает Волоконовский районный суд.

Житель Волоконовки в сентябре вышел на центральную площадь посёлка с плакатом, который довёл его до суда. На нём была надпись, дискредитирующая Вооружённые силы России, а также призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ.

Молодой человек признал вину. Парень объяснил, что ему стало тревожно в связи с продолжающейся СВО. Так житель региона хотел показать своё отношение к происходящему.

Парень попал под административное дело за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Молодого человека оштрафовали на 35 тыс. рублей. Постановление не вступило в силу.

Напомним, что по той же статье ранее оштрафовали мужчину в Новооскольском горокруге. Он оставил надпись на придорожной стеле, ассоциирующуюся со спецоперацией. Суд выписал мужчине штраф в 45 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на начало июля восьмерых белгородцев обвинили в дискредитации Вооружённых сил РФ. Виновной признали в том числе бывшего профессора БелГУ.

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