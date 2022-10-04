Белгородца оштрафовали на 35 тысяч рублей за призыв против использования ВС РФ

С таким плакатом мужчина вышел на площадь. Сам он вину признал и пояснил, что ему было тревожно на фоне продолжающейся спецоперации и что таким образом хотел выразить своё отношение к происходящему. Однако штрафа ему избежать не удалось, сообщает Волоконовский районный суд.

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