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Белгородца мобилизовали с незажившим переломом

4 октября 08:33
Фото: 1MI
С жалобой к главе региона Вячеславу Гладкову обратились в ходе прямой линии. По словам жены призванного в рамках мобилизации белгородца, он нуждается в операции.

В ходе прямой линии к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Дарья. Она рассказала, что её мужа мобилизовали 24 сентября с давним незажившим переломом. В воинской части у него началось воспаление. Мужчину отправили в больницу в Богучар, осмотрели, сделали снимки, сказали, что нужна операция.

Его нужно забрать в Белгород, чтобы её провели здесь, если там никто не берётся.
Дарья, белгородка

Гладков отметил, что специально направлял в воинские части министра здравоохранения Андрея Иконникова. Там чиновник встречался со всеми, кому нужна помощь.

Не понимаю, как мог пройти мимо этой помощи ваш муж. Был в выходные в другой части, ко мне подошли тоже мобилизованные наши жители. Говорят, одного забрали, всё плохо, нога сгнила практически. Я его начал искать. Нашли. Спрашиваю, что случилось. Он говорит, что ничего. Да, ногу сломал, сейчас снимаю пластины. Это произойдёт здесь. Я хочу остаться, это моё собственное желание.
Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что у каждого правда своя, но он сделает всё, чтобы оказать помощь. С белгородкой свяжется министр здравоохранения.

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#Общество#Губернатор#Частичная мобилизация#Белгородская область#Гладков#Военкомат#Перелом#Кристина Семенчук
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