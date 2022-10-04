Белгородца мобилизовали с незажившим переломом

В ходе прямой линии к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Дарья. Она рассказала, что её мужа мобилизовали 24 сентября с давним незажившим переломом. В воинской части у него началось воспаление. Мужчину отправили в больницу в Богучар, осмотрели, сделали снимки, сказали, что нужна операция.
Его нужно забрать в Белгород, чтобы её провели здесь, если там никто не берётся.
Дарья, белгородка
Гладков отметил, что специально направлял в воинские части министра здравоохранения Андрея Иконникова. Там чиновник встречался со всеми, кому нужна помощь.
Не понимаю, как мог пройти мимо этой помощи ваш муж. Был в выходные в другой части, ко мне подошли тоже мобилизованные наши жители. Говорят, одного забрали, всё плохо, нога сгнила практически. Я его начал искать. Нашли. Спрашиваю, что случилось. Он говорит, что ничего. Да, ногу сломал, сейчас снимаю пластины. Это произойдёт здесь. Я хочу остаться, это моё собственное желание.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что у каждого правда своя, но он сделает всё, чтобы оказать помощь. С белгородкой свяжется министр здравоохранения.