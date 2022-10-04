Белгородца мобилизовали с незажившим переломом

В ходе прямой линии к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Дарья. Она рассказала, что её мужа мобилизовали 24 сентября с давним незажившим переломом. В воинской части у него началось воспаление. Мужчину отправили в больницу в Богучар, осмотрели, сделали снимки, сказали, что нужна операция.