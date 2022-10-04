Белгородка предложила вместо большой ёлки сделать «народное дерево»

Виктория готова приобрести ёлку высотой 170 см за свой счёт. От горожан требуется принести по игрушке, чтобы украсить дерево. Если места не хватит, то их положат под дерево. По словам женщины, ёлку на праздник всё равно хочется, пусть даже и маленькую.