Белгородка предложила вместо большой ёлки сделать «народное дерево»

Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород может остаться без главного символа Нового года. Белгородцы уже ищут выход из ситуации. Жительница города предложила сделать «народное дерево».
Виктория готова приобрести ёлку высотой 170 см за свой счёт. От горожан требуется принести по игрушке, чтобы украсить дерево. Если места не хватит, то их положат под дерево. По словам женщины, ёлку на праздник всё равно хочется, пусть даже и маленькую.
С тем, что Белгороду в этом году не нужен большой каток, Виктория согласна. Власти решили отказаться от его установки. Белгородцы предлагали отправить деньги на поддержку российских военнослужащих, однако, скорее всего, этими средствами покроют текущий дефицит бюджета.