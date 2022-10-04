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«Бел.Ру» стали известны подробности об обысках в белгородских компаниях

4 октября, 10:33

Обыски в белгородском фонде реформирования ЖКХ связаны с коррупционными схемами

Коррупционные схемы разворачивались в Фонде содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. Как стало известно журналистам «Бел.Ру» из собственных источников, возбуждено уголовное дело.

В телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что 4 октября в белгородских компаниях в сфере ЖКХ прошли обыски. Губернатор добавил, что следственные действия проводились уже давно. В настоящее время органы собирали факты. Обыски прошли в офисах компаний по жилищно-коммунальному хозяйству и у физических лиц.

Как стало известно «Бел.Ру» из собственных источников, коррупционная деятельность разворачивались в Фонде содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. В схеме участвовало большое количество должностных лиц и бизнесменов.

Также известно, что имели место взятки в особо крупных размерах. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Фонд содействия реформированию жкх#Обыск#Коррупция
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