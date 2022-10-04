«Бел.Ру» стали известны подробности об обысках в белгородских компаниях

В телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что 4 октября в белгородских компаниях в сфере ЖКХ прошли обыски. Губернатор добавил, что следственные действия проводились уже давно. В настоящее время органы собирали факты. Обыски прошли в офисах компаний по жилищно-коммунальному хозяйству и у физических лиц.