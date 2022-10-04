400 кило «мяса в пробирке» за 21 день: инновационная разработка молодого ученого

В начале своего пути Даниил ознакомился с простой статистикой: ежегодно на убой отправляют 283 миллиона коров и 271 миллион свиней, но этого не хватает, чтобы прокормить стремительно растущее население планеты. К тому же, предприятия пищевой промышленности загрязняют воду, воздух, почву; они занимают большие территории. Белгород — сердце сельскохозяйственного и аграрного производства России и молодой ученый, который всю свою жизнь провел в этом регионе видел подтверждение статистике своими глазами. Помимо экологических проблем, остро стоит вопрос об этичности мясного производства, а также, проблема повышения антибиотикорезистентности — способности микробов противостоять действию антимикробных средств, в том числе антибиотиков, в результате употребления человеком мяса животных, выращенных в неблагоприятных условиях, с использованием антибиотиков и гормонов: 82% пищевых заболеваний связаны именно с употреблением некачественных мясных продуктов.