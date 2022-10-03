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Жители белгородского Головчино рассказали об утреннем обстреле

3 октября 11:15
Фото: кадр из видео ГТРК "Белгород"
3 октября село в Грайворонском горокруге подверглось атаке со стороны Украины. Погибла 48-летняя женщина.

Очевидцы сегодняшнего обстрела в Головчино рассказали журналистам ГТРК «Белгород» о происшествии. Село атаковали ВСУ. Погибла одна из жительниц.

Другая местная жительница рассказала, что на неё что-то упало и она осталась лежать. По её словам, она еле вылезла из-под завала. На кадрах также видно и разрушения. В доме обвалился потолок.

Об обстреле населённого пункта утром 3 октября сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По некоторым данным, повреждено более 30 домов. Точное число региональные власти пока не сообщали. 

 

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#Происшествия#Головчино#Грайворонский горокруг#Обстрел Головчино#Местные жители#Рассказы об обстреле#Повреждения#Наталья Корявых
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