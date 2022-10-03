Жители белгородского Головчино рассказали об утреннем обстреле

Очевидцы сегодняшнего обстрела в Головчино рассказали журналистам ГТРК «Белгород» о происшествии. Село атаковали ВСУ. Погибла одна из жительниц.
Другая местная жительница рассказала, что на неё что-то упало и она осталась лежать. По её словам, она еле вылезла из-под завала. На кадрах также видно и разрушения. В доме обвалился потолок.
Об обстреле населённого пункта утром 3 октября сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По некоторым данным, повреждено более 30 домов. Точное число региональные власти пока не сообщали.