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Женщина погибла при обстреле Головчино, а Грицая не увольняли: темы понедельника

3 октября 16:20
Фото: 1MI
В Белгородской области вновь обстреляли грайворонское село Головчино — есть жертва и немало разрушений. Помимо этого, в Сети появился фейк об увольнении Валерия Грицая с должности военного комиссара региона. Среди позитивных новостей — благотворительный концерт в честь Дня учителя с участием Ваенги.

Обстрел Головчино

3 октября со стороны Украины обстреляли Головчино в Грайворонском горокруге. Снаряды попали в центр села. Повреждён 51 дом, ещё два полностью разрушены. Задело и машины — как минимум три.

Погибла 48-летняя местная жительница. Вячеслав Гладков сообщил, что семье женщины помогут с выплатой, восстановлением дома и организацией похорон.

На фоне новостей об обстреле школы в Грайворонском горокруге перевели на дистанционный режим. В детсадах будут работать дежурные группы.

Гладков пообещал помочь семье погибшей при обстреле Головчино с организацией похорон
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Грицай не ушёл

В Сети появилась информация о том, что Валерия Грицая якобы уволили с должности военного комиссара Белгородской области. Однако в оперштабе эту новость назвали фейком и добавили, что он продолжает работать.

В подтверждение Валерий Грицай дал комментарий региональному телеканалу. Военный комиссар рассказал о ходе частичной мобилизации в области и о том, куда могут направить срочников на службу в рамках осеннего призыва.

Якобы уволенный военный комиссар Грицай дал комментарий о ходе мобилизации
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Ваенга для учителей

В Белгороде пройдёт концерт в честь Дня учителя. Выступит на нём звёздная гостья — певица Елена Ваенга. О времени и месте проведения мероприятия пока не сообщалось.

Елена Ваенга выступила с обращением перед выступлением в Белгороде
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