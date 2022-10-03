Женщина погибла при обстреле Головчино, а Грицая не увольняли: темы понедельника

3 октября со стороны Украины обстреляли Головчино в Грайворонском горокруге. Снаряды попали в центр села. Повреждён 51 дом, ещё два полностью разрушены. Задело и машины — как минимум три.
Погибла 48-летняя местная жительница. Вячеслав Гладков сообщил, что семье женщины помогут с выплатой, восстановлением дома и организацией похорон.
На фоне новостей об обстреле школы в Грайворонском горокруге перевели на дистанционный режим. В детсадах будут работать дежурные группы.
В Сети появилась информация о том, что Валерия Грицая якобы уволили с должности военного комиссара Белгородской области. Однако в оперштабе эту новость назвали фейком и добавили, что он продолжает работать.
В подтверждение Валерий Грицай дал комментарий региональному телеканалу. Военный комиссар рассказал о ходе частичной мобилизации в области и о том, куда могут направить срочников на службу в рамках осеннего призыва.
В Белгороде пройдёт концерт в честь Дня учителя. Выступит на нём звёздная гостья — певица Елена Ваенга. О времени и месте проведения мероприятия пока не сообщалось.