Захват или распад: что ждёт колхоз им. Горина в Белгородском районе?

Подробнее об истории зарождения конфликта в колхозе им. Горина журналистам «Бел.Ру» рассказал помощник депутата Белгородской областной думы Александр Курчевский. По его словам, когда в конце апреля бывший руководитель колхоза Владимир Товстяк ушёл в отпуск, он назначил официально исполняющим обязанности руководителя хозяйства Василия Борзенкова, своего заместителя. Также он сказал, что если вдруг 20 мая он не вернётся из отпуска, нужно вскрыть конверт.
Когда наступил день «Х», комиссионно специалисты вскрыли конверт, в котором было написано: «Увольняюсь по состоянию здоровья». Так как Борзенков был официально назначен и. о., он по факту руководил хозяйством до тех пор, пока не прошли выборы.
Александр Курчевский
Далее Курчевский рассказал, что интересные события начали развиваться спустя несколько дней после вскрытия конверта.
На встречу с руководством колхоза в мае приехали представители правительства Белгородской области и фирмы «Бенталь». Это серьёзное сельскохозяйственное предприятие в Белгородской области, которое появилось не так давно. Но ведёт себя очень агрессивно в аграрном рынке на предмет покупки земельных паёв, предлагая за землю 200 тысяч за гектар. Это немыслимая цена для региона.
Александр Курчевский
В ходе встречи, отмечает Курчевский, представители фирмы предложили свои услуги руководству колхоза. Но получили отрицательный ответ. После передали рекомендации губернатора, чтобы в хозяйстве прошло в ближайшее время выборное собрание, на котором из работников хозяйства был выбран руководитель.
Через несколько дней приехали сотрудники областного ОБЭП. Они попытались изъять документацию для проведения проверки якобы на основании какого-то заявления. Удалось быстро связаться со специалистами федеральной силовой структуры, и вопрос оперативно решился. На этом всё закончилось.
Александр Курчевский
После этого в течение лета проходили интенсивные полевые работы, и было решено, что выборное собрание пройдёт 10 сентября. Неординарного ничего в этот промежуток времени не происходило.
Критическая ситуация возникла перед выборами, когда у кандидата в председатели колхоза Виталия Артюха прошли обыски. Но освещение ситуации в СМИ помогло немного «охладить горячие головы», поэтому подготовка к собранию прошла относительно спокойно.
По итогам голосования большинство работников колхоза поддержали Виталия Артюха, и его избрали председателем. Но спустя неделю Артюха задержали неизвестные люди и увезли на допрос. История закончилась без серьёзных последствий. В этот же день председателя отпустили домой.
Если есть вопросы, почему не зайти цивилизованно, задать вопросы? Если есть серьёзные проблемы с законом — предъявить документы от прокуратуры, решение суда. Если нужны показания — можно пригласить и приехать забрать его цивилизованно. А то, что происходило, больше похоже на акцию устрашения. Цель была с высокой степенью вероятности — сделать показательную акцию, чтобы ни у Виталия Артюха, ни у кого-то ещё не было никаких иллюзий в отношении будущего хозяйства.
Александр Курчевский
Курчевский рассказал, что в день исчезновения председателя работники СПК вечером пришли в администрацию. Там же собрались члены правления, был кворум. Члены правления провели внеочередное заседание, на котором приняли решение обратиться в правоохранительные органы, в том числе в ФСБ.
Курчевский отметил, что скандалы, которые начались на предприятии, связаны с тем, что что-то из задуманного пошло не так.
Ситуация в колхозе была очень непростая с момента избрания руководителем Товстяка, зятя Василия Горина. Все прекрасно знали, что это интересная для правоохранительных органов личность. Но почему-то ему позволили выехать. Возможно, это стоило больших денег, а возможно — колхоза им. Горина.
Александр Курчевский
Курчевский отметил, что несколько попыток давления на хозяйство и деятельность частного предприятия говорит о том, что это интересы очень высокопоставленного лица. Он также добавил, что это ещё не конец истории. Подтверждением захвата колхоза станут многочисленные проверки различных ведомств.
Журналисты «Бел.Ру» попросили прокомментировать ситуацию, которая складывается вокруг колхоза, правительство области. В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия нам ответили, что выезд в СПК колхоз им. Горина провели с 24 по 30 июня текущего года, чтобы провести анализ динамики значений целевых показателей развития отрасли АПК Белгородской области, а также оценить эффективность и достижение результатов предоставления субсидий.
Во время выезда специалисты проконтролировали соблюдения условий и целей предоставления субсидий, которые выделяются на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, на поддержку племенного животноводства, на поддержку элитного семеноводства и на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур.
Что касается ведомств, результат не заставил себя ждать. Проверку провёл Россельхознадзор. В ведомстве сообщили, что сразу трём из четырёх производственных площадок колхоза снизили зоосанитарный статус. Причём выездное обследование проводили без взаимодействия с предприятием.
В Россельхознадзоре добавили, что эксперты установили несоответствие племенной фермы «Орловка», площадки откорма № 1 и репродукторной фермы «Чайки» критериям, которые предъявляются к IV компартменту. В частности, нашли повреждения в ограждении и свободные незащищённые пространства, которые не исключают проникновение бродячих и диких животных на территорию этих площадок. По итогам трём площадкам колхоза понизили статус до I компартмента — это самый низкий, не защищённый от угроз уровень биологической безопасности.
Кроме этого, согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», с июня 2021 года по апрель 2022 года Россельхознадзор проверял колхоз пять раз. Проверки также проводили Ростехнадзор (три), Роструд (две), Роспотребнадзор (одна), МЧС (одна) и Росприроднадзор (одна).
Чтобы узнать причины, журналисты «Бел.Ру» отправили в Россельхознадзор официальный запрос, но в установленный законом срок ответ не поступил. Также мы попытались связаться с компанией «Бенталь», но пока сделать этого не удалось. Редакция готова дать слово всем участникам конфликта.