Захват или распад: что ждёт колхоз им. Горина в Белгородском районе?

Подробнее об истории зарождения конфликта в колхозе им. Горина журналистам «Бел.Ру» рассказал помощник депутата Белгородской областной думы Александр Курчевский. По его словам, когда в конце апреля бывший руководитель колхоза Владимир Товстяк ушёл в отпуск, он назначил официально исполняющим обязанности руководителя хозяйства Василия Борзенкова, своего заместителя. Также он сказал, что если вдруг 20 мая он не вернётся из отпуска, нужно вскрыть конверт.