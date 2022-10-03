Якобы уволенный военный комиссар Грицай дал комментарий о ходе мобилизации

Журналистам «Мира Белогорья» Валерий Грицай рассказал, что частичная мобилизация в регионе проходит по графику, проблем нет. Военный комиссар добавил, что есть и добровольцы — те, кто приходит, не дожидаясь повесток.
Грицай также заверил, что срочников, которые попадут на службу в рамках осеннего призыва, направят в отдалённые от границ области.
Будет Московская область, Подмосковье и Нижегородская область. В зону боевых действий юношей отправлять не будут.
Валерий Грицай
Ранее несколько телеграм-каналов сообщили о том, что главу областного военного комиссариата якобы уволили. Однако эту информацию оперштаб назвал ложной, добавив, что Валерий Грицай находится на месте и продолжает работу.
К слову, приказ с подписью Грицая, который ранее появился в Сети, тоже назвали фейком.