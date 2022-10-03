Вторник в Белгородской области будет дождливым и холодным

В Белгородской области во вторник, 4 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью +5…+10 ˚С. Днём потеплеет до +12…+17 ˚С.
В течение дня ожидаются небольшие дожди. Южный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Местами его порывы могут составить до 17 м/с.
По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 4 октября будет пасмурно. Ночью +9 ˚С и без осадков, днём — до +13 ˚С и небольшой кратковременный дождь.
Дождливо в Белгороде будет и в среду. После до конца недели осадков не ожидается, а температура днём будет меняться от +11 ˚С до +17 ˚С.