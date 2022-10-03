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Вторник в Белгородской области будет дождливым и холодным

3 октября 12:44
Фото: 1MI
4 октября в регионе ожидаются осадки, а порывы ветра могут достигать 17 м/с. В то же время температура воздуха местами поднимется до +17 ˚С, сообщили в областном управлении МЧС.
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Погода

В Белгородской области во вторник, 4 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью +5…+10 ˚С. Днём потеплеет до +12…+17 ˚С.

В течение дня ожидаются небольшие дожди. Южный ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Местами его порывы могут составить до 17 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 4 октября будет пасмурно. Ночью +9 ˚С и без осадков, днём — до +13 ˚С и небольшой кратковременный дождь.

Дождливо в Белгороде будет и в среду. После до конца недели осадков не ожидается, а температура днём будет меняться от +11 ˚С до +17 ˚С.

#Общество#Погода#Белгородская область#Белгород#МЧС#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Дождь#Ветер#Инна Рогова
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