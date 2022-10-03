Военкоматы имеют право изымать автомобили у гражданских

С 2014 года в России действует приказ № 151 Минобороны, согласно которому у граждан могут забрать авто, которыми может воспользоваться государство. Всего в документе пять разделов.
Со времён СССР в стране работает система воинского учёта автотранспорта. На учёт в военкоматах ставят автомобили определённой категории. В списке содержатся колёсные транспортные средства, тракторы, дорожно-строительные машины и механизмы, подъёмно-транспортные машины и механизмы, а также другие машины и механизмы.
В списке, в частности, имеются машины категории M1G — с повышенной проходимостью. В них не более чем восемь мест. В перечень вошли более крупные автомобили категории N1G. К ним относятся УАЗы, полноприводные «Газели».
Также на учёт ставятся автобусы категорий M2 и М3. Они имеют более восьми пассажирских мест, а весят при этом менее пяти тонн. На воинский учёт автомобили военкоматы ставят самостоятельно, опираясь на сведения от ГИБДД. Государство может изъять автомобили, а владелец получит компенсацию за издержки.
К гражданам военкоматы будут обращаться уже в последнюю очередь. Сначала авто будут забирать у властей, а потом у других организаций. При этом военкоматы обязаны подготовить все необходимые документы и места для хранения машин. Тем не менее это только на практике, в реальности в РФ всё может быть иначе.