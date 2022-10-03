Военкоматы имеют право изымать автомобили у гражданских

К гражданам военкоматы будут обращаться уже в последнюю очередь. Сначала авто будут забирать у властей, а потом у других организаций. При этом военкоматы обязаны подготовить все необходимые документы и места для хранения машин. Тем не менее это только на практике, в реальности в РФ всё может быть иначе.