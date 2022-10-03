В УМВД по Белгородской области освободилось место заместителя начальника

По данным издания, врио заместителя начальника УМВД по работе с личным составом теперь стал Александр Коробейников. Он четыре года руководил полицейским ведомством в Белгороде. Ранее такой должности, как у него, не было, поэтому назвать его сменщиком бывшего замначальника областного УМВД нельзя.