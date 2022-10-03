В УМВД по Белгородской области освободилось место заместителя начальника

С должности замначальника УМВД по Белгородской области ушёл Валерий Медведев. Он перешёл на работу начальника управления по Владимирской области. На освободившийся пост пока никого не взяли.
Приказ о переводе 56-летнего Валерия Медведева подписал Владимир Путин. Также главы управлений сменились в Самарской области и в Мордовии.
По данным издания, врио заместителя начальника УМВД по работе с личным составом теперь стал Александр Коробейников. Он четыре года руководил полицейским ведомством в Белгороде. Ранее такой должности, как у него, не было, поэтому назвать его сменщиком бывшего замначальника областного УМВД нельзя.
Медведев работал в Белгородской области с октября 2019 года. Он заменил Владимира Жигайло. Последний уехал работать в Ивановскую область.