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В УМВД по Белгородской области освободилось место заместителя начальника

3 октября 12:31
Фото: УМВД по белгородской области
Свой пост покинул Валерий Медведев. Он перешёл на должность руководителя УМВД по Владимирской области, пишет «Фонарь».

С должности замначальника УМВД по Белгородской области ушёл Валерий Медведев. Он перешёл на работу начальника управления по Владимирской области. На освободившийся пост пока никого не взяли.

Приказ о переводе 56-летнего Валерия Медведева подписал Владимир Путин. Также главы управлений сменились в Самарской области и в Мордовии.

По данным издания, врио заместителя начальника УМВД по работе с личным составом теперь стал Александр Коробейников. Он четыре года руководил полицейским ведомством в Белгороде. Ранее такой должности, как у него, не было, поэтому назвать его сменщиком бывшего замначальника областного УМВД нельзя.

Медведев работал в Белгородской области с октября 2019 года. Он заменил Владимира Жигайло. Последний уехал работать в Ивановскую область.

 

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#Общество#Белгородская область#УМВД#Увольнение замначальника#Наталья Корявых
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