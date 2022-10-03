В Старом Осколе открылся Центр малоинвазивной хирургии «Поколение»

Первая не только в Белгородской области, но и во всём Черноземье — комплексная интегрированная операционная, которая выводит медицину на совершенно новый уровень. Подобных в стране всего около двухсот. Непосредственно со своего рабочего места врач-хирург, не отвлекаясь от операции, может получать любую текстовую, графическую, видеоинформацию, заключения МРТ, СКТ, в формате онлайн проводить консультации с медиками из любой точки мира.