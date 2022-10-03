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В результате обстрела Головчино в Белгородской области повреждён 51 дом

3 октября 11:52
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Ещё два дома разрушены полностью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Помимо этого, зафиксировали три повреждённых автомобиля. Данные неполные, так как подомовой обход продолжается.

В грайворонском селе Головчино в результате обстрела со стороны Украины повреждён 51 дом. В зданиях зафиксировали разрушения различной степени тяжести. Ещё два дома разрушены полностью.

Домовладения постараются восстановить максимально оперативно, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Процедура восстановления абсолютно такая же: ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что всё восстановлено в полном объёме и претензий нет.
Вячеслав Гладков

Повреждения получили и автомобили — пока насчитали три машины. Подомовой обход продолжается, поэтому данные могут измениться.

Головчино обстреляли утром 3 октября. По словам местных жителей, было несколько прилётов. Погибла 48-летняя местная жительница. Власти обещали помочь её семье с организацией похорон.

 

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
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