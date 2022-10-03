В результате обстрела Головчино в Белгородской области повреждён 51 дом

В грайворонском селе Головчино в результате обстрела со стороны Украины повреждён 51 дом. В зданиях зафиксировали разрушения различной степени тяжести. Ещё два дома разрушены полностью.
Домовладения постараются восстановить максимально оперативно, отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Процедура восстановления абсолютно такая же: ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что всё восстановлено в полном объёме и претензий нет.
Вячеслав Гладков
Повреждения получили и автомобили — пока насчитали три машины. Подомовой обход продолжается, поэтому данные могут измениться.
Головчино обстреляли утром 3 октября. По словам местных жителей, было несколько прилётов. Погибла 48-летняя местная жительница. Власти обещали помочь её семье с организацией похорон.