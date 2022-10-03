В ещё одном горокруге Белгородской области школы перевели на дистант из-за обстрелов

О переходе грайворонских школ на дистанционный формат сообщили после того, как в горокруге обстреляли село Головчино 3 октября. Погибла 48-летняя женщина. В результате обстрела повреждён 51 дом, ещё два разрушены полностью. Задело и автомобили.