В ещё одном горокруге Белгородской области школы перевели на дистант из-за обстрелов

С 4 октября школы в Грайворонском горокруге переходят на дистанционный режим. Об ограничении сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Что касается детских садов, там будут работать дежурные группы. Тем не менее глава администрации Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев попросил по возможности оставить детей дома.
О переходе грайворонских школ на дистанционный формат сообщили после того, как в горокруге обстреляли село Головчино 3 октября. Погибла 48-летняя женщина. В результате обстрела повреждён 51 дом, ещё два разрушены полностью. Задело и автомобили.
В регионе в дистанционном формате продолжают работать также школы в Валуйском и Шебекинском горокругах, в 15-километровой зоне от границы в Белгородском районе.