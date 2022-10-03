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В ещё одном горокруге Белгородской области школы перевели на дистант из-за обстрелов

3 октября 12:40
Фото: 1MI
Ограничение ввели в Грайворонском горокруге, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 3 октября в муниципалитете под обстрел попало село Головчино, есть погибшая и множество разрушений.

С 4 октября школы в Грайворонском горокруге переходят на дистанционный режим. Об ограничении сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Что касается детских садов, там будут работать дежурные группы. Тем не менее глава администрации Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев попросил по возможности оставить детей дома.

О переходе грайворонских школ на дистанционный формат сообщили после того, как в горокруге обстреляли село Головчино 3 октября. Погибла 48-летняя женщина. В результате обстрела повреждён 51 дом, ещё два разрушены полностью. Задело и автомобили.

В регионе в дистанционном формате продолжают работать также школы в Валуйском и Шебекинском горокругах, в 15-километровой зоне от границы в Белгородском районе.

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#Общество#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение#Школы#Детсады#Инна Рогова
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