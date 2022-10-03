В Белгородской области пропал 16-летний подросток

Рост парня 170 см, телосложение нормальное, волосы короткие. Среди особых примет есть шрам около 3 см выше лба. Молодой человек был одет в чёрный спортивный костюм, чёрную куртку с капюшоном. Обут в чёрные кроссовки с изображением баскетболиста Майкла Джордана. При себе носил красный рюкзак и паспорт.