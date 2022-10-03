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В Белгородской области пропал 16-летний подросток

3 октября 07:18
Фото: 1MI
Молодой человек ушёл из дома 30 сентября. Парня ищут правоохранители, сообщили в региональном СК.

В хуторе Зелёный Клин в Волоконовском районе пропал 16-летний Ростислав Якубец. Около 14:00 30 сентября он ушёл из дома и не вернулся.

Рост парня 170 см, телосложение нормальное, волосы короткие. Среди особых примет есть шрам около 3 см выше лба. Молодой человек был одет в чёрный спортивный костюм, чёрную куртку с капюшоном. Обут в чёрные кроссовки с изображением баскетболиста Майкла Джордана. При себе носил красный рюкзак и паспорт.

По факту пропажи подростка следователи проводят проверку. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ростислава, просят обратиться по телефонам 8 (910) 369-94-37, 02.

 

 

подросток пропал в Волоконовском районе
Фото: следственный комитет Белгородской области
#Происшествия#Волоконовский район#Пропал подросток#Следственный комитет#Проверка#Наталья Корявых
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