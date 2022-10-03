В Белгородской области пропал 16-летний подросток

В хуторе Зелёный Клин в Волоконовском районе пропал 16-летний Ростислав Якубец. Около 14:00 30 сентября он ушёл из дома и не вернулся.
Рост парня 170 см, телосложение нормальное, волосы короткие. Среди особых примет есть шрам около 3 см выше лба. Молодой человек был одет в чёрный спортивный костюм, чёрную куртку с капюшоном. Обут в чёрные кроссовки с изображением баскетболиста Майкла Джордана. При себе носил красный рюкзак и паспорт.
По факту пропажи подростка следователи проводят проверку. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ростислава, просят обратиться по телефонам 8 (910) 369-94-37, 02.