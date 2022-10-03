В белгородской многоэтажке, где заливает балкон, предложили сделать ливнеотвод

Недавно в «Бел.Ру» обратилась жительница дома во 2-м Садовом переулке, 2. Из-за верхней квартиры на её балконе во время дождей происходит потоп. Собственница квартиры сверху умерла год назад.
За помощью женщина обращалась в РЭУ-14, однако ответа от УК так и не поступило. В управляющей компании ссылаются на то, что козырёк в доме не предусмотрен, а войти в чужую квартиру они не могут.
«Бел.Ру» направило официальный запрос в мэрию. В администрации подтвердили, что в квартире сверху в настоящее время никто не проживает, а информация о лицах, вступивших в наследство после смерти собственника, отсутствует.
Вскрывать квартиру не планируется, так как залитие нижерасположенного балкона не является аварийной ситуацией, подчёркивают в мэрии.
В дверях квартиры заявителя оставлена информация о необходимости связаться с управляющей организацией ООО «УК-14» для выполнения обследования в целях устранения залития балкона путём установки ливнеотвода.
Из ответа мэрии
Также в мэрии сообщили, что при строительстве дома проектом не предусматривалось устройство козырька и остекления балконов на пятых этажах.