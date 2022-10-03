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В Белгороде врач сбежала от пациентки

3 октября 14:10
Фото: 1MI
Медик приехала домой к женщине, сделала вид, что забыла фонендоскоп в машине, и просто уехала. Историю опубликовал телеграм-канал «Белгород № 1».

Врач приехала домой к пациентке, сказала, что забыла фонендоскоп в машине, и просто уехала. Приём закончился СМС-сообщением, что белгородке нужно вызвать врача через два дня, если ей не станет легче.

Как рассказала женщина, два дня назад она вызвала медика домой. До этого у Валентины три дня были высокая температура, кашель и сильная боль в горле.

Врач приехала и выписала сироп и таблетки. А затем она просто уехала. Валентина уточнила, что медработник даже не провела внешний осмотр, не измерила сатурацию. Про бесплатные лекарства даже и речи не шло. В минздраве области пообещали лишить медика ежемесячной премии. 

 

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#Общество#Врач сбежала от пациента#Министерство здравоохранения#Наталья Корявых#Нарочно не придумаешь
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