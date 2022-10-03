В Белгороде врач сбежала от пациентки

Врач приехала и выписала сироп и таблетки. А затем она просто уехала. Валентина уточнила, что медработник даже не провела внешний осмотр, не измерила сатурацию. Про бесплатные лекарства даже и речи не шло. В минздраве области пообещали лишить медика ежемесячной премии.