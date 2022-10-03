В Белгороде не хватает водителей коммунальной техники и механизаторов

Как отметил градоначальник, одной из основных проблем Белгорблагоустройства перед наступающим зимним сезоном является дефицит водителей и механизаторов. На сегодняшний день свободными остаются 30 и 12 вакансий соответственно.
Это потребность на третью смену. Первая и вторая смена в Белгорблагоустройстве укомплектованы. Это дополнительная потребность в случае аномально выпадающих осадков или критически большого количества переходов через «ноль», когда нам было необходимо устраивать три смены обработки города, чтобы он был в удовлетворительном состоянии.
Антон Иванов
Иванов отметил, что для поиска специалистов они размещают в соцсетях объявления о приёме на работу со списком актуальных вакансий. Также объявления публикуются на площадках интернет-рекрутмента.
Кроме этого городские власти направили обращения в адрес крупных агрокомпаний и попросили посодействовать по привлечению сезонных рабочих из сферы АПК и сельхозпредприятий для работы на коммунальной технике в осенне-зимний период.
Сейчас мы обсуждаем условия предоставления сезонным рабочим проживания и питания, поскольку трактористы и механизаторы в основном проживают на сельских территориях.
Антон Иванов
Также мэрия провела работу с гражданами, которые временно переселены из приграничных территорий Белгородской области, и беженцами.
За этот год кадровая текучка успокоилась за счёт серьёзного повышения заработной платы. У рядовых сотрудников низшего звена зарплата была повышена на 62%. В среднем по предприятию повышение заработной платы в этом году составило 37%. К ноябрю у нас уже будет укомплектован штат и на третью смену.
Антон Иванов
Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, не ухудшится ли ситуация с приёмом на работу водителей из-за частичной мобилизации, поскольку это именно одна из категорий, которую призывают в первую очередь.
Под бронь эти сотрудники не подпадают. Я хотел бы обратить внимание на то, что проблема с водителями, трактористами в зимний период будет.
Вячеслав Гладков