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Учитель математики из Белгорода вышла в финал ТВ-проекта «Классная тема!»

3 октября 11:26
Фото: группа телепроекта «#КласснаяТема!» во «ВКонтакте»
Соперниками Юлии Симаковой будут ещё шесть преподавателей. Победитель будет вести авторский проект на федеральном телеканале, сообщили в Минпросвещения РФ.

Одной из финалисток проекта «Классная тема!» стала белгородка Юлия Симакова — учитель математики в школе № 22 областного центра. Она поборется за право вести свой авторский проект на федеральном телеканале.

В финал Юлия Симакова вышла по итогам всероссийского голосования. Лучших определяли с помощью специального чат-бота во «ВКонтакте». Семеро финалистов будут участвовать в гранд-шоу телепроекта «Классная тема!» на телеканале «Россия-1».

В группе проекта в соцсети сообщают, что само телешоу выйдет в ноябре.

Фото: группа телепроекта «#КласснаяТема!» во «ВКонтакте»
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#Инна Рогова#Общество#Белгород#Учитель#Математика#Финал#Телешоу
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