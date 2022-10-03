Учитель математики из Белгорода вышла в финал ТВ-проекта «Классная тема!»

Одной из финалисток проекта «Классная тема!» стала белгородка Юлия Симакова — учитель математики в школе № 22 областного центра. Она поборется за право вести свой авторский проект на федеральном телеканале.
В финал Юлия Симакова вышла по итогам всероссийского голосования. Лучших определяли с помощью специального чат-бота во «ВКонтакте». Семеро финалистов будут участвовать в гранд-шоу телепроекта «Классная тема!» на телеканале «Россия-1».
В группе проекта в соцсети сообщают, что само телешоу выйдет в ноябре.