Цифровые экосистемы признали основой для взаимодействия с государством

Основным инструментом присутствия властей в социальных сетях становятся госпаблики. Они - новая точка контакта и взаимодействия с широкой аудиторией. Официальная страница позволяет гражданину быть уверенным в том, что он получает достоверные и актуальные сведения, а государству даёт возможность вести коммуникацию «без галстуков» и сокращать дистанцию с обществом, сказала Галина Сташевская.