Цифровые экосистемы признали основой для взаимодействия с государством

Организатором панельной дискуссии выступила АНО «Диалог Регионы» - компания, которая обеспечивает цифровой диалог между государством и населением. Эксперты организаций - кураторов внедрения информационных технологий в государственный сектор - поговорили о повышении доступности цифровых сервисов госкоммуникаций. Об этом пишет издание newsnn.ru.
По словам Галины Сташевской, замдиректора Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры России, ведётся активная работа вместе с АНО «Диалог Регионы», оператором компонента “Госпаблики” и методологом контентного наполнения официальных страниц. Она подчеркнула, что существенная часть субъектов подключилась к компоненту “Госпаблики” и активно пользуется его инструментами, что позволяет строить доверительные коммуникации власти с обществом.
«Из 152 млн наших граждан 130 млн являются постоянными пользователями интернета», - отметила эксперт. Она также добавила, что задача власти состоит в том, чтобы донести информационную повестку до россиянина, а потому государство идёт за своим пользователем в соцсети.
Основным инструментом присутствия властей в социальных сетях становятся госпаблики. Они - новая точка контакта и взаимодействия с широкой аудиторией. Официальная страница позволяет гражданину быть уверенным в том, что он получает достоверные и актуальные сведения, а государству даёт возможность вести коммуникацию «без галстуков» и сокращать дистанцию с обществом, сказала Галина Сташевская.
Начальник отдела по развитию госпабликов АНО «Диалог Регионы» Денис Зацепин сообщил об элементах экосистемы госпабликов, которая в данный момент состоит из 89 тыс. официальных страниц в соцсетях. Он подчеркнул, что такие страницы создают для населения атмосферу цифровой безопасности и платформу для получения достоверных данных.
Феликс Гадзаов, директор по цифровой трансформации АНО «Диалог Регионы», поделился экспертным мнением по поводу распространения лучших практик региональной цифровизации. Он выделил важность сотрудничества ведомств и подведомственных учреждений с Центрами управления регионами. Гадзаов подчеркнул, ЦУР - это большая поддержка для регионов по анализу проблем, выявлению лучших практик, возможностей их тиражирования и масштабирования.
Стоит напомнить, на основании требований законодательства к 1 декабря все органы власти и подведомственные учреждения обязаны создать официальные сообщества в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники».