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Только 34,4% белгородских семей могут позволить себе взять квартиру в ипотеку

3 октября 11:40
Фото: 1MI
В 2020 году показатель составлял 33,7%. Регион находится на 34-м месте рейтинга по доступности приобретения семьями жилья в ипотеку.

РИА «Новости» опубликовало рейтинг регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку. Белгородская область оказалось на 34-м месте. В 2021 году только 34,4% семей могли себе позволить взять квартиру в ипотеку.

В 2020 году показатель был ниже и составлял 33,7%. Уточняется, что в рейтинге размер кредита рассчитан на двухкомнатную квартиру площадью 60 м² при первоначальном взносе 30%.

В Воронежской области показатель оказался чуть хуже. Позволить ипотеку в регионе могут только 34% семей. Соседняя Курская область заняла только 63-место. В 2021 году приобрести жильё в ипотеку могли только 28% жителей региона.

Липецкая область существенно обогнала Белгородскую. Регион занял 19-е место. Ипотека доступна 39,6% семей. На 56-м месте оказалась Брянская область с показателем в 29,6%. Тамбовская область заняла только 60-е место, показатель составил всего 28,8%. Практически в конце списка оказалась Орловская область — 72-е место. Там жильё в ипотеку могут позволить себе всего 23% семей.

 

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#Евгений Грицков#Общество#Ипотека#Доступность ипотеки#Рейтинг регионов
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