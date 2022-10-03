Только 34,4% белгородских семей могут позволить себе взять квартиру в ипотеку

Липецкая область существенно обогнала Белгородскую. Регион занял 19-е место. Ипотека доступна 39,6% семей. На 56-м месте оказалась Брянская область с показателем в 29,6%. Тамбовская область заняла только 60-е место, показатель составил всего 28,8%. Практически в конце списка оказалась Орловская область — 72-е место. Там жильё в ипотеку могут позволить себе всего 23% семей.