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Служба психологической помощи начнёт работать в Белгороде

3 октября 05:44
Фото: 1MI
Она будет функционировать на базе МФЦ в областном центре. Нововведение могут распространить и на другие районы, заявил губернатор в соцсети.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что 4 октября в областном центре запустят службу психологической помощи. Она будет работать на базе МФЦ в Белгороде, проспект Славы, 25.

Посмотрим, если это будет востребовано, то распространим на другие муниципальные образования.
Вячеслав Гладков

Как губернатор отметил в соцсети, белгородцы сами просили создать такую службу.

Напомним, в Белгороде начал работать центр поддержки матерей и жён военнослужащих. За психологической помощью туда обратились уже порядка 20 женщина.

#Анастасия Федосеенко#Общество#Губернатор#Новости Белгорода#Белгород#Гладков#Психолог
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