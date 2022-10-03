Служба психологической помощи начнёт работать в Белгороде

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что 4 октября в областном центре запустят службу психологической помощи. Она будет работать на базе МФЦ в Белгороде, проспект Славы, 25.
Посмотрим, если это будет востребовано, то распространим на другие муниципальные образования.
Вячеслав Гладков
Как губернатор отметил в соцсети, белгородцы сами просили создать такую службу.
Напомним, в Белгороде начал работать центр поддержки матерей и жён военнослужащих. За психологической помощью туда обратились уже порядка 20 женщина.