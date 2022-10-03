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Семьям мобилизованных белгородцев могут начать помогать выплачивать коммуналку

3 октября 08:28
Фото: 1MI
Власти обсуждают меры поддержки семей военнослужащих, которых призвали в рамках частичной мобилизации.

На оперсовещании 3 октября региональные власти обсуждали меры поддержки семей мобилизованных белгородцев. В частности, особо остро встал вопрос о порядке оплаты коммунальных услуг. Министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова предложила ввести ежемесячную частичную выплату на оплату услуг ЖКХ в размере 4 тысяч рублей. Так, до конца года власти могут потратить порядка 42 млн рублей. Пособие будет распространяться на все семьи мобилизованных.

При этом замгубернатора Константин Полежаев отметил, что мнение о подобной компенсации расходов достаточно разное. Дело в том, что у некоторых семей мобилизованных есть долги за коммуналку в размере 1 млн рублей.

Понятно, что эти люди никогда не платили за коммуналку. Будем смотреть по реестру, по каждому человеку. Помогать, конечно, надо. Однако необходимо разработать достойный план.
Константин Полежаев

Губернатор Вячеслав Гладков согласился с Полежаевым и отметил, что помогать — это один распорядок действий, а вот закрывать долги власти не в состоянии.

Всем будет обидно. Одному закроем все долги, другой спросит, почему ему не закрыли.
Вячеслав Гладков

При этом Полежаев предложил проработать вопрос о скидке для семей мобилизованных. Предполагается, чтобы они платили 50% от суммы коммунальных услуг. При этом скидку предлагалось вводить, отталкиваясь от дохода.

Министр финансов и бюджетной политики Белгородской области Владимир Боровик заявил, что при компенсации затрат на услуги ЖКХ стоит рассматривать каждую семью индивидуально.

Также на совещании отметили, что на федеральном уровне сейчас разрабатывается законопроект, при утверждении которого семьи мобилизованных будут полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг и взносов на капремонт. Если меру примут, то проблем не будет, уверены чиновники.

Мы готовы принимать решение. Желание помочь семьям военнослужащих есть, и мы будем помогать. Если на федеральном уровне решение принимается, то нужно его дождаться и выполнить. Если его не примут, то рабочая группа должна обсудить и выработать единое решение, исходя из персональной ситуации по каждому мобилизованному.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что на окончательное решение по компенсации оплаты за услуги ЖКХ будет принято на следующей неделе.

Подробнее о том, какие выплаты могут получить семьи мобилизованных белгородцев, можно прочитать в материале.

Какие выплаты получат семьи мобилизованных белгородцев
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#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Военная мобилизация#Белгородская область#Частичная мобилизация#Гладков#Тарифы жкх#Коммунальные услуги#Анастасия Федосеенко
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