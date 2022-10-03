Семьям мобилизованных белгородцев могут начать помогать выплачивать коммуналку

Также на совещании отметили, что на федеральном уровне сейчас разрабатывается законопроект, при утверждении которого семьи мобилизованных будут полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг и взносов на капремонт. Если меру примут, то проблем не будет, уверены чиновники.