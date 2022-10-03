Руководителя белгородского областного военкомата Грицая не увольняли

Накануне в Сети появилась информация, что руководителя областного военного комиссариата Валерия Грицая уволили. Об этом сообщали в нескольких телеграм-каналах.
В региональном оперштабе ответили, что эта информация ложная: «Военком на месте и продолжает свою работу».
Напомним, что ранее горсовет Белгорода планировал наградить Валерия Грицая почётной грамотой за «высокий профессионализм, активную гражданскую позицию, значительный вклад в подготовку молодёжи города Белгорода к службе в Вооружённых силах Российской Федерации и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения».
Фейком ранее назвали и информацию о том, что организации региона должны передать технику военкоматам. На документе, распространившемся в Сети, была подпись Грицая. Однако в оперштабе заявили, что подобный приказ не издавали, а военком его не подписывал.