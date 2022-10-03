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Правительство Белгородской области подало в суд на две строительные компании

3 октября 06:34
Фото: 1MI
В ходе оперсовещания 3 октября замгубернатора Владимир Базаров доложил о выполнении гарантийных обязательств подрядчиками в детских садах, введённых в эксплуатацию в 2020 году.

По семи детским садам, введённым в эксплуатацию в 2020 году, было сделано 85 замечаний. В настоящий момент подрядчики исправили 75 из них.

Нарушения не исправили две компании — ООО «Тисайд» и ЗАО «Монтажторгстрой». На эти компании региональное правительство подало в суд. Первое заседание состоится 17 октября.

Мы хотим получить с компаний все средства за неисполнение гарантийных обязательств.
Владимир Базаров

По всем остальным объектам работы будут завершены к 15 октября.

Вячеслав Гладков поручил подготовить повторный доклад через две недели: «Надеюсь, что все работы будут завершены».

Напомним, что ранее «Завод ЖБК-1» обратился в суд с заявлением о признании компании «Тисайд» банкротом.  В марте текущего года в отношении организации ввели наблюдение.

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#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Суд#ООО «Тисайд»#Алина Харина
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