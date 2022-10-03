Правительство Белгородской области подало в суд на две строительные компании

По семи детским садам, введённым в эксплуатацию в 2020 году, было сделано 85 замечаний. В настоящий момент подрядчики исправили 75 из них.
Нарушения не исправили две компании — ООО «Тисайд» и ЗАО «Монтажторгстрой». На эти компании региональное правительство подало в суд. Первое заседание состоится 17 октября.
Мы хотим получить с компаний все средства за неисполнение гарантийных обязательств.
Владимир Базаров
По всем остальным объектам работы будут завершены к 15 октября.
Вячеслав Гладков поручил подготовить повторный доклад через две недели: «Надеюсь, что все работы будут завершены».
Напомним, что ранее «Завод ЖБК-1» обратился в суд с заявлением о признании компании «Тисайд» банкротом. В марте текущего года в отношении организации ввели наблюдение.