Появились кадры с места обстрела приграничного села в Белгородской области

Добавим, что Головчино попадает под обстрел со стороны ВСУ уже не в первый раз. В результате происшествия 19 апреля пострадали три человека, повреждения получили более 70 домов, автомобили. Обстрел повторился спустя несколько дней: пострадавших среди мирных жителей не было. Повреждения получили дома.