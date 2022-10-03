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Появились кадры с места обстрела приграничного села в Белгородской области

3 октября 07:27
Фото: кадр из видео
Головчино попало под обстрел со стороны ВСУ 3 октября. Погибла местная жительница. По данным телеграм-канала SHOT, у неё остался несовершеннолетний сын.

В Сети публикуют видео с места обстрела грайворонского села Головчино. На кадрах можно увидеть повреждённые дома, лежащие на дороге обломки.

Фото: телеграм-канал «ЧП 31»

Головчино обстреляли 3 октября. Снаряды попали в центр села. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, погибла 48-летняя женщина. На месте продолжают работать оперативные службы. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Тем временем в телеграм-канале SHOT сообщили, что повреждения получили более 30 домов. Также источник со ссылкой на очевидцев пишет, что было несколько прилётов в село. По информации телеграм-канала, у погибшей остался несовершеннолетний сын.

Добавим, что Головчино попадает под обстрел со стороны ВСУ уже не в первый раз. В результате происшествия 19 апреля пострадали три человека, повреждения получили более 70 домов, автомобили. Обстрел повторился спустя несколько дней: пострадавших среди мирных жителей не было. Повреждения получили дома.

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