Появились кадры с места обстрела приграничного села в Белгородской области

В Сети публикуют видео с места обстрела грайворонского села Головчино. На кадрах можно увидеть повреждённые дома, лежащие на дороге обломки.
Головчино обстреляли 3 октября. Снаряды попали в центр села. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, погибла 48-летняя женщина. На месте продолжают работать оперативные службы. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Тем временем в телеграм-канале SHOT сообщили, что повреждения получили более 30 домов. Также источник со ссылкой на очевидцев пишет, что было несколько прилётов в село. По информации телеграм-канала, у погибшей остался несовершеннолетний сын.
Добавим, что Головчино попадает под обстрел со стороны ВСУ уже не в первый раз. В результате происшествия 19 апреля пострадали три человека, повреждения получили более 70 домов, автомобили. Обстрел повторился спустя несколько дней: пострадавших среди мирных жителей не было. Повреждения получили дома.