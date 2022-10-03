Получить психологическую помощь белгородцы могут по телефону 122

На оперсовещании 3 октября руководитель МФЦ в Белгороде Олеся Митякина рассказала, что записаться к психологу белгородцы могут по телефону 122. Приёмы длительностью по 45 минут будут осуществляться очно в офисе МФЦ или по телефону.