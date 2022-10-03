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Получить психологическую помощь белгородцы могут по телефону 122

3 октября 06:36
Фото: 1MI
Общаться с психологами жители региона могут очно и по телефону. Консультировать людей будут врачи.

На оперсовещании 3 октября руководитель МФЦ в Белгороде Олеся Митякина рассказала, что записаться к психологу белгородцы могут по телефону 122. Приёмы длительностью по 45 минут будут осуществляться очно в офисе МФЦ или по телефону.

По данным Митякиной, за последнюю неделю сентября за помощью психологов обратились шестеро белгородцев. По состоянию на 3 октября МФЦ зарегистрировал уже 14 заявок.

Министр здравоохранения региона Андрей Иконников заявил, что белгородцев будут консультировать врачи-психологи и специалисты психиатрической больницы. Они будут оказывать услуги очно и по телефону.

Власти готовы организовать такие пункты психологической помощи во всех районах Белгородской области. Пока в Белгороде медики будут работать в тестовом режиме. Это нужно для оценки востребованности и эффективности услуги, пояснил губернатор Вячеслав Гладков.

Как ранее отмечал глава региона, белгородцы сами просили создать службу психологической помощи.

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#Анастасия Федосеенко#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Психолог#Гладков
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