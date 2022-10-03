Переселённым из белгородских приграничных районов дадут деньги на аренду жилья

На оперсовещании 3 октября министр социальной защиты и труда региона Елена Батанова доложила о разработанных мерах поддержки семей, отселённых из места жительства из-за введения режима ЧС.
Так, семьям, которые снимают жильё по договору аренды (найма), готовы начать ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей. Многодетные семьи будут получать по 15 тысяч рублей.
Прогнозная численность получателей составляет порядка 800 семей, уточнила Батанова. На них намерены потратить 30 млн рублей.
Также власти предлагают начать выплачивать так называемые подъёмные на каждого члена семьи при заключении договора аренды (найма) жилья. Размер выплаты составит 10 тысяч рублей. Получат эти деньги порядка 2,5 тысячи человек. Соответственно, объём финансирования составит 25 млн рублей.
Отметим, что право на выплату подтверждается договором аренды (найма) жилого помещения, зарегистрированным в налоговой инспекции.
Как уточнила Батанова, меры не учитываются при расчёте размера материального обеспечения гражданина или семьи. То есть выплаты не повлияют на получение иных мер соцподдержки.
Необходимо пояснить, что переселённые жители сёл, которые живут в гостиницах, не будут получать выплаты. Дело в том, что оплата того же питания и проживания и так идёт за счёт областного бюджета.