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Открытие расчётного счёта для бизнеса в банке Тинькофф

3 октября 09:52
Фото: 1MI
Данная статья знакомит читателям с тем, как банк Тинькофф предлагает предпринимателям открыть расчётный счёт для бизнеса на выгодных условиях.

Начинающие предприниматели часто задумываются над тем, в каком именно банке открыть счёт для ведения коммерческой деятельности. Ведь его необходимо иметь обязательно, а банковских учреждений довольно много и каждый предлагает ряд выгодных услуг. Но наиболее выгодно открыть бесплатный расчетный счет в банке Тинькофф. И многие бизнесмены пользуются предлагаемой услугой.

Почему бизнесмены выбирают Тинькофф

За годы работы данного учреждения в коллективе собрались только высококлассные специалисты, которые выполняют свою работу качественно, за небольшой промежуток времени и за довольно приемлемую стоимость. Для работы есть всё необходимое оборудование и программное обеспечение, что ускоряет процесс обработки полученной информации. В результате клиент остаётся доволен, о чём говорит или пишет в отзывах, а это, в свою очередь, приводит в банк новых клиентов.

Предпринимателям нравится, что не нужно толпиться в очередях к специалисту и всё оформление производится в онлайн режиме. Так же не нужно посещать офис, а все необходимые документы специалист привезёт через пару дней после процедуры открытия счёта. После этого можно сразу приступать к работе со счётом: получать, переводить денежные средства и т. д.

Преимущества открытия счёта в Тинькофф

Все банковские продукты, предлагаемые данным учреждением, имеют свои плюсы, и открытие счёта для бизнеса не является исключением. К основным преимуществам можно отнести следующие:

  • открытие без комиссии;
  • бесплатный вывод средств;
  • техподдержка работает круглосуточно;
  • реквизиты даются в день отправки заявки;
  • предоставляется длинный платёжный день;
  • есть бесплатная услуга бизнес копилки;
  • предлагается выгодный овердрафт;
  • управлять счётом можно с любой точки мира;
  • предоставляется личный менеджер;
  • можно получить ответы на вопросы в любое время.

Из этого списка и ряда других преимуществ можно понять, что специалисты делают всё от них зависящее, чтобы клиенты банка остались довольны обслуживанием. Поэтому предприниматели и выбирают именно это банковское учреждение.

Подведём итоги

Банк Тинькофф работает довольно долго и за это время смог разработать качественные банковские продукты, которые нравятся клиентам. В результате число желающих воспользоваться предлагаемыми услугами постоянно увеличивается. А это даёт возможность банку получать прибыль и продолжать модернизировать свои услуги.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 2673.
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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#Общество#Белгородская область#Вклад#Банк#Тинькофф Банк
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