Оскольчанка избила сына-школьника шнуром от удлинителя за плохие оценки

Вечером 20 сентября 32-летняя оскольчанка несколько раз ударила шнуром от удлинителя своего сына-третьеклассника. Поводом стали плохие оценки и ссора мальчика с одноклассником.
Травмы ученика заметили учителя. 27 сентября о происшествии в полицию сообщил директор школы. Мальчика отвезли в больницу. Медики подтвердили, что травмы были, но вреда не принесли.
Против матери мальчика возбудили уголовное дело за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ст. 116.1 УК РФ). Ей грозит до трёх месяцев ареста.
Известно, что до происшествия оскольчанка состояла на учёте как неблагополучный родитель. В феврале её уже наказывали за аналогичные противоправные действия по отношению к сыну. В полиции также добавили, что женщина злоупотребляет спиртным.