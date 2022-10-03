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Оскольчанка избила сына-школьника шнуром от удлинителя за плохие оценки

3 октября 06:46
Фото: 1MI
Жительница региона также была недовольна тем, что её сын поссорился с одноклассником. О побоях в полицию сообщил директор школы. Против матери мальчика возбудили уголовное дело. Известно, что она уже состоит на учёте как неблагополучный родитель, сообщили в УМВД по Старому Осколу.

Вечером 20 сентября 32-летняя оскольчанка несколько раз ударила шнуром от удлинителя своего сына-третьеклассника. Поводом стали плохие оценки и ссора мальчика с одноклассником.

Травмы ученика заметили учителя. 27 сентября о происшествии в полицию сообщил директор школы. Мальчика отвезли в больницу. Медики подтвердили, что травмы были, но вреда не принесли.

Против матери мальчика возбудили уголовное дело за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ст. 116.1 УК РФ). Ей грозит до трёх месяцев ареста.

Известно, что до происшествия оскольчанка состояла на учёте как неблагополучный родитель. В феврале её уже наказывали за аналогичные противоправные действия по отношению к сыну. В полиции также добавили, что женщина злоупотребляет спиртным.

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#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Удлинитель#Шнур#Избиение#Школьник#Уголовное дело#Инна Рогова
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