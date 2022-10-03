Оскольчанка избила сына-школьника шнуром от удлинителя за плохие оценки

Жительница региона также была недовольна тем, что её сын поссорился с одноклассником. О побоях в полицию сообщил директор школы. Против матери мальчика возбудили уголовное дело. Известно, что она уже состоит на учёте как неблагополучный родитель, сообщили в УМВД по Старому Осколу.

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